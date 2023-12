W WTA chcieli osiem tygodni przerwy dla Igi Świątek. Co się stało?

Kaszel Igi Świątek, którego nie można było wyleczyć

Iga Świątek ma lepszych specjalistów niż WTA

To był jedyny turniej, który opuściła w tym czasie, ale mogła nie zagrać również w kolejnych imprezach - w Stuttgarcie i Madrycie. Nie wiadomo było co z Roland Garros. Straciłaby bardzo dużo punktów i być może przez to nie byłaby liderką na koniec sezonu. W Niemczech odniosła zwycięstwo, a w Madrycie przegrała dopiero w finale z Aryną Sabalenką.

Dwa pierwsze mecze na Roland Garros Świątek grała jeszcze nie w pełni zdrowa

Świątek wróciła do treningów po trzech tygodniach. Później wystartowała w Stuttgarcie. "Już wcześniej wprowadziliśmy ćwiczenia oddechowe. Pracowaliśmy intensywniej w obszarach, które mogliśmy mocniej obciążyć, nie przyczyniając się do pogorszenia stanu zdrowia Igi. Zaplanowaliśmy to tak, że mogliśmy wystartować w Stuttgarcie. Miał to być turniej "na próbę", wprowadzający do sezonu na mączce, poprzez który chcieliśmy rozpocząć przygotowania do głównej imprezy na tej nawierzchni - Rolanda Garrosa. Wykonaliśmy zadanie w sposób rzetelny i tak jak to zaplanowaliśmy. Późniejsze badania wykazały, że doszło do pełnego zagojenia, więc mieliśmy zielone światło na dalsze starty, już po Stuttgarcie" - napisał Ryszczuk.