W Wielkiej Brytanii głośno o Idze Świątek. Brutalnie podsumowali Polkę

Dosadnie podsumowali Igę Świątek przed WTA Finals. Mówią o "pęknięciu tamy"

Sabalenka i Świątek w ostatnim czasie mierzyły się z wieloma problemami, przez które obie panie zrezygnowały z kilku ważnych turniejów. W przypadku Białorusinki chodzi o kłopoty ze zdrowiem - trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa podczas imprezy w Berlinie nabawiła się bowiem bolesnej kontuzji , która wykluczyła ją z gry na długie tygodnie. Polka natomiast po US Open niespodziewanie zrobiła sobie dłuższą przerwę od rywalizacji, a na krótko przed WTA Finals zdecydowała się na zmianę trenera .

Zdaniem redakcji "Daily Mail", zmiany w sztabie szkoleniowym nie pomogły wcale Idze Świątek w przygotowaniach do turnieju w Rijadzie. Wręcz przeciwnie, miały one rzekomo jeszcze bardziej podkreślić problemy, z którymi zmaga się 23-latka. “Świątek rozstała się ze swoim wieloletnim trenerem, Tomaszem Wiktorowskim, po trzech latach wspólnej pracy, co jest kolejnym dowodem na pęknięcie tamy w zawodniczce i głębię wypalenia psychicznego oraz fizycznego, która zdefiniowała drugą część sezonu" - brutalnie podsumowano sytuację Polki.