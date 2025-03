W ubiegłym roku Świątek zarobiła fortunę. W tym nagroda jest jeszcze wyższa

W 2022 i 2024 roku Iga Świątek zarobiła w turnieju kolejno 1 231 245 dolarów i 1 100 000 dolarów. W 2024 roku wartość nagród spadła, ale teraz ponownie uległa powiększeniu - fluktuacje widać od czasów pandemii, kiedy doszło do nagłego ograniczenia pieniędzy dla wygranych. Warto nadmienić, że Indian Wells to turniej, który traktuje panie i panów równo - zawodnicy obu płci w tych samych kategoriach, czyli singlowych i deblowych dostają takie same nagrody za kolejne etapy i zwycięstwo w finale.

Iga Świątek więcej niż przed rokiem?

WTA 1000 Indian Wells 2025. Ile można zrobić podczas turnieju?

Za mecz pierwszej rundy w drabince głównej na uczestników czeka 25 375 dolarów (ok. 101 tys. zł), drugiej rundy - 37 650 dolarów (ok. 150 tys. zł), trzeciej rundy - 64 500 dolarów (ok. 257 tys. zł), a czwartej rundy - 110 250 dolarów (ok. 439 tys. zł). Dotarcie do ćwierćfinału gwarantuje 202 000 dolarów (ok. 803 tys. zł), a do półfinału - 354 850 dolarów (ok. 1,4 mln zł). Uczestnicy finału mogą się spodziewać 638 750 dolarów, czyli ponad 2,5 mln zł, a zwycięzcy, jak wspomniano wcześniej 1 201 125 dolarów, czyli ok. 4,77 mln zł.