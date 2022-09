Łatwo nie było, ale Iga Świątek awansowała do finału US Open i w sobotę 10 września od godziny 22.00 powalczy o swój pierwszy w karierze triumf na wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku. Jej rywalką będzie sklasyfikowana na 5. miejscu w rankingu WTA Tunezyjka Ons Jabeur. "Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że finałów się nie gra, tylko finały się wygrywa. I z takim założeniem na pewno Iga wyjdzie na kort w sobotę" - powiedział w rozmowie z Interią Marcin Matkowski .

Polka już szykuje się do arcyważnego pojedynku i stara się nabrać sił. Ma okazję robić to w bardzo komfortowych warunkach. Zatrzymała się bowiem w luksusowym hotelu, z którego okien roztacza się niesamowity widok.

Oto hotel, w którym mieszka Iga Świątek w Nowym Jorku. Piękne widoki z okien

Jak dowiedzieli się dziennikarze "Faktu", Świątek zajmuje pokój w czterogwiazdkowym hotelu NH Collection Nowy Jork Madison Avenue w odnowionym budynku z 1923 roku. Po sąsiedzku znajduje się konsulat generalny Polski, nieopodal jest Bryant Park, a do Times Square można dotrzeć w 15 minut piechotą.

W każdym z pokoi są potężne, dźwiękoszczelne okna, które mają zagwarantować spokojny sen, co jest szczególnie ważne w przypadku Igi, która w turniej wkłada przecież dużo wysiłku fizycznego i psychicznego. W pokojach premium okna wychodzą na kultowe drapacze chmur, m.in. na Empire State Building.

Polka ma do dyspozycji ma m.in. czynną całą dobę siłownię, kino, sklepy oraz fryzjera.

Ceny za dobę w tym hotelu wahają się od 550 do 1100 dolarów (czyli od ok. 2500 do 5000 złotych).

