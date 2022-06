W takim stroju Świątek zaprezentuje się na kortach Wimbledonu. Jest zdjęcie

Iga Świątek robi sobie obecnie przerwę od występów w turniejach tenisowych - po mocno wyczerpującym Rolandzie Garrosie 21-latka postanowiła odpuścić sobie, planowany przez nią wcześniej, udział w zawodach w Berlinie. Nasza sportsmenka czas, który w ten sposób zyskała, przeznacza na nieco odpoczynku, kolejne treningi i leczenie się z urazu - jak sama bowiem przyznała ma drobne kłopoty z barkiem.

Nie zmienia to jednak faktu, że już naprawdę niedługo Świątek zamelduje się w Londynie, gdzie rozpocznie walkę na kortach trawiastych Wimbledonu, starając się dalej śrubować swój rekord kolejnych wygranych spotkań. Przy tej okazji ASICS, japońska firma produkująca sprzęt sportowy, będąca sponsorem technicznym zawodniczki, postanowiła zaprezentować w mediach społecznościowych strój turniejowy Igi.

Wimbledon 2022. Iga Świątek będzie grać w śnieżnobiałym stroju

Jak się okazuje, będzie on cały biały - nie jest to żadna rewolucja, bowiem tenisistka w przeszłości nosiła już podobne zestawy ubrań, natomiast ostatnio częściej widywaliśmy ją na korcie w nieco bardziej kolorowych kreacjach.

Ubiór, jak się zdaje, przypadł do gustu większości kibiców. "Nie zmieniajcie go przez resztę sezonu, PROSZĘ" - napisał jeden z nich w komentarzu do wpisu na Twitterze. "Wygląda bardzo elegancko i estetycznie. Piękna dama" - stwierdził z kolei inny z fanów.

Nie pierwszy raz Iga pokazała, że do twarzy jej w białym - w takiej kolorystyce utrzymany był również jej strój podczas tradycyjnej sesji z trofeum przyznanym za zwycięstwo w Rolandzie Garrosie:

Wimbledon 2022. Turniej zacznie się pod koniec czerwca

Tegoroczny Wimbledon potrwa od 27 czerwca do 10 lipca. Co prawda podczas rywalizacji nie będzie można zdobywać punktów do rankingu, natomiast pula nagród jest w tym roku wyjątkowo wysoka.

W rozgrywkach udział weźmie - niewidziana od dłuższego czasu w grze - Serena Williams, natomiast nie obejrzymy m.in. Dominica Thiema, który wciąż szuka formy po wielomiesięcznej przerwie wywołanej przez kontuzję.

Wimbledon 2022. Kiedy i gdzie oglądać transmisje?

Transmisje Wimbledonu 2022 w dniach 27 czerwca - 10 lipca zapowiadają się niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Mecze Świątek, Hurkacza i innych skomentują między innymi Dawid Olejniczak czy Marcin Muras.

Szczegółowy plan transmisji Wimbledonu 2022 będzie dostępny na stronie Polsatsport.pl. Mecze Świątek i Hurkacza na Wimbledonie będzie można oglądać w najwyższej jakości w telewizji na sportowych antenach Polsatu oraz w Internecie i na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.