W środku nocy rozlosowano drabinkę US Open. Świątek kontra Keys już w pierwszej rundzie

Tegoroczne tournee po Ameryce Północnej obfituje w niezwykle napięty kalendarz. To efekt rozszerzenia turniejów rangi "1000" w Kanadzie i Cincinnati do 12 dni, a także specjalnej rozgrywki w mikście podczas US Open. W efekcie takiego splotu wydarzeń w niewygodnej sytuacji znalazła się Iga Świątek. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego mistrzyni Wimbledonu 2025 zagra o swój pierwszy tytuł w stanie Ohio. Jej finałową rywalką będzie Jasmine Paolini. Tymczasem niespełna dobę później, bo już o godz. 17:00 naszego czasu, startują zmagania gry mieszanej w Nowym Jorku.

Póki co nasza reprezentantka nie wycofała się z miksta, do którego jest zgłoszona razem z Casperem Ruudem. Inaczej postąpiła Włoszka. Ona zrezygnowała z tej imprezy, przez co Lorenzo Musetti musiał poszukać sobie innej zawodniczki do teamu. Tenisista z Italii zagra w parze z Caty McNally. W nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:00 czasu polskiego przeprowadzono losowanie turniejowej drabinki. Wtedy też okazało się, że do rywalizacji nie załapał się na ten moment Jan Zieliński, w duecie z Su-Wei Hsieh. Oboje nie otrzymali dzikiej karty od organizatorów US Open, muszą czekać na ew. wycofania. W zestawieniu widnieją za to nazwiska Świątek i Ruuda, którzy mieli zapewniony start na podstawie singlowego rankingu.

US Open: Iga Świątek i Casper Ruud poznali drabinkę miksta

Iga i Casper zostali rozstawieni z "3". W pierwszej rundzie trafili na team Madison Keys/Frances Tiafoe. Jeśli polsko-norweski duet awansuje dalej, wówczas zmierzy się ze zwycięzcami spotkania Naomi Osaka/Gael Monfils - Caty McNally/Lorenzo Musetti. W połówce Świątek oraz Ruuda znaleźli się także: Pegula/Draper, Raducanu/Alcaraz, Danilović/Djoković i Andriejewa/Miedwiediew. Dopiero w ew. decydującym starciu czekają: Rybakina/Fritz, Anisimova/Rune, Siniakova/Sinner, Bencić/Zverev, Townsend/Shelton, Williams/Opelka, Muchova/Rublow i Errani/Vavassori.

Poznaliśmy już plan gier na pierwsze dwie rundy zmagań. Będą one rozgrywane we wtorek, od godz. 17:00 czasu polskiego, na dwóch największych arenach nowojorskiej imprezy - Arthur Ashe Stadium oraz Louis Armstrong Stadium. Mecz Iga Świątek/Casper Ruud - Madison Keys/Frances Tiafoe zaplanowano nie przed godz. 18:00 naszego czasu. Później odbędzie się ćwierćfinał z parą Naomi Osaka/Gael Monfils albo Caty McNally/Lorenzo Musetti. Półfinały i finał przewidziano na noc ze środy na czwartek - początek rozgrywek o godz. 1:00 czasu polskiego na Arthur Ashe Stadium.

Turniej miksta zostanie rozegrany według specjalnej formuły. Do półfinałów włącznie, mecze będą się toczyć do dwóch wygranych setów, ze skróconymi partiami - do 4 wygranych gemów, w dodatku bez gry na przewagi. Przy stanie 4-4 nastąpi tie-break. Jeśli dojdzie do trzeciej odsłony, wówczas rozgrywany będzie super tie-break, do 10 wygranych punktów. Decydujące starcie zostanie rozegrane na tych samych zasadach, z tą różnicą, że nie będzie już skróconych partii - powróci normalna formuła, czyli do 6 wygranych gemów (zostanie za to super tie-break w decydującej odsłonie). Zwycięski team otrzyma do podziału milion dolarów.

