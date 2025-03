W środku nocy Iga Świątek podzieliła się nagraniem, które jest zasygnalizowaniem jednego - bez cienia wątpliwości rozpoczęła przygotowania do tegorocznego turnieju Indian Wells. A do sprawy podchodzi bardzo poważnie, zwłaszcza że broni zdobytego przed rokiem tytułu. To nie wszystko. Z oficjalnym komunikatem pospieszyli też organizatorzy, którzy potwierdzili, że istotnie wiceliderka rankingu WTA "przybyła do tenisowego raju".