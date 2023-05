W Rosji orzekli w sprawie Igi Świątek. Jednoznaczny werdykt. "Straszne"

Iga Świątek przybyła do Rzymu podrażniona porażką w finale turnieju WTA w Madrycie , w którym musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki - wiceliderki światowego rankingu. 21-latka drogę po powtórną obronę tytułu (Iga Świątek wygrała dwie poprzednie edycji imprezy organizowanej we Włoszech) rozpoczęła od drugiej rundy, w której rozbiła 6:0, 6:0 reprezentantkę Rosji - Anastazję Pawluczenkową .

Iga Świątek pokazała moc w Rzymie. Rosjanie komentują porażkę swojej reprezentantki

Porażkę swojej rodaczki skomentował cytowany przez TASS Andriej Czesnokow, były rosyjski tenisista. "To straszne niepowodzenie, nie mogła wygrać ani jednego gema, ale trzeba zauważyć, że Iga Świątek gra teraz świetnie, tylko Jelena i Aryna Sabalenka mogą z nią obecnie konkurować. Nie ma nic złego w samej przegranej, Anastazja Pawluczenkowa dochodzi do siebie po kontuzji, dopiero wraca do formy - stwierdził były finalista Pucharu Davisa.