W Rosji huczy po zwycięstwie Świątek. Już nie "polska oszustka". Takich słów nikt się nie spodziewał

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska został rozegrany w nocy z soboty na niedzielę. Polka była faworytką w starciu z Rosjanką. Ostatni raz tenisistki mierzyły się ze sobą w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Wówczas wiceliderka rankingu odniosła dość pewne zwycięstwo z nie do końca dysponowaną przeciwniczką - 6:3, 6:4. Teraz kibice zobaczyli zupełnie inne spotkanie. W pierwszym secie Rosjanka prowadziła 5:1 i miała piłki setowe. Świątek wybrnęła z opresji i rozpoczęła marsz po wygraną. Pierwszego seta wygrała 7:6 (2), a w drugim triumfowała 6:4. Tym samym awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku.

W Rosji huczy po zwycięstwie Świątek. Takich słów nikt się nie spodziewał

Rosjanie mieli spore nadzieje przed meczem. Wszyscy widzieli, że Świątek miała problemy w meczu poprzedniej rundy z Suzan Lamens. Portal "championat.com" napisał wprost, że Kalinska "zmarnowała swoją szansę w meczu ze Świątek". Dziennikarze rosyjskiego serwisu przypomnieli słowa Świątek przed meczem, która przewidywała, że czeka ją trudne spotkanie. A jak podsumowali mecz?

Świątek wyglądała na niespokojną i zdezorientowaną nawet w meczu drugiej rundy z Susan Lamens. Polka również nie czuła się najlepiej na początku meczu z Kalinską. Anna pozwoliła Idze na pierwszy serwis, po czym zdobyła pięć gemów z rzędu i pewne prowadzenie w meczu – 5:1. Było widać, że Šwiątek była niespokojna psychicznie. Popełniła dwa podwójne błędy serwisowe przy break-pointach

Rosyjskie media żałują, że Kalinska przy stanie 5:1 nie wykorzystała czterech piłek setowych - Zaczął jej szwankować serwis, potem Świątek zaczęła grać bardziej agresywnie i precyzyjnie. Iga doprowadziła do tie-breaka, w którym Anna kompletnie opadła z sił - dodają.

Portal championat.com wskazał, że drugi set był wyrównany, a kluczowy moment był przy stanie 4:4. - Anna pozwoliła przeciwniczce dojść do najważniejszego przełamania meczu. Polka po raz kolejny pokazała, co ją wyróżnia jako numer dwa na świecie od wszystkich innych. To umiejętność gromadzenia sił, przełączania na wyższy bieg i podejmowania wyzwań, gdy przeciwnik nie jest już w stanie dotrzymać jej kroku - czytamy.

Nazwali Świątek "polską oszustką". Teraz tak podsumowali jej występ

Świątek bardzo często krytykowana jest przez rosyjskie media. Szczególnie mocne słowa pojawiają się w portalu sportbox.ru. Po ćwierćfinale Wimbledonu 2025 między Polką, a Ludmiłą Samsonową nazwali Świątek "oszustką". - "Polska oszustka rujnuje turniej życia rosyjskiej tenisistki. Świątek nie może żyć bez podłości" - można było przeczytać nieco ponad miesiąc temu na tym portalu. Tym razem nie zaatakowali 24-latki. Dziennikarze opisali mecz bez żadnych kontrowersji. Podkreślili tylko, że "Kalinska prowadziła 5:1, ale nie wykorzystała czterech setboli".

Świątek w 4. rundzie US Open zmierzy się z inną reprezentantką Rosji. Jej rywalką będzie Jekaterina Aleksandrowa. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek. Relację tekstową z meczu będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US Open CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek podczas meczu na US Open Maddie Meyer AFP

Iga Świątek zagra z Suzan Lamens o trzecią rundę US Open Sarah Stier AFP

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO AP © 2024 Associated Press