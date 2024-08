Myślę, że Mirra ma w swoim arsenale wszystko, żeby pokonać Igę. W ostatnim meczu Świątek po prostu uparcie stawiała opór, nie chciała przegrać. Teraz wszyscy w tourze przyjrzeli się już Mirrze, wszyscy wiedzą, że jest zawodniczką na wysokim poziomie i wszyscy przygotowują się do walki, do trudnego meczu. Zwłaszcza tenisistki z pierwszej dziesiątki rankingu, które nie bardzo chcą wpuścić do swojego grona kogoś nowego. Dlatego tak bardzo walczą w meczach z Mirrą

~ powiedziała Nadia Petrova cytowana przez portal sovsport.ru