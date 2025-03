W nocy zapadła decyzja ws. rewanżu Świątek z Zheng. Radość Polaków, smutek Chińczyków

Dzięki temu otrzymaliśmy ósme bezpośrednie starcie pomiędzy Świątek i Zheng. Pierwsze sześć pojedynku zakończyło się triumfem Igi, ale ich ostatnia batalia, rozegrana w półfinale igrzysk olimpijski w Paryżu, zakończyła się bolesną porażką raszynianki . To właśnie Chinka przeszkodziła naszej tenisistce w zdobyciu upragnionego złotego medalu. Dziś nadejdzie okazja dla 23-latki, by wziąć rewanż za tamten mecz.

Znamy plan gier na czwartek. Wtedy dojdzie do starcia Iga Świątek - Qinwen Zheng

Kilkanaście minut po godz. 1:00 czasu polskiego, organizatorzy zmagań w Indian Wells opublikowali plan gier na czwartkowe rozgrywki. Wiemy już, kiedy dojdzie do kolejnej potyczki pomiędzy Igą Świątek i Qinwen Zheng. Jeśli tylko aura pozwoli, starcie dwóch medalistek igrzysk rozpocznie się o godz. 19:00 czasu polskiego. To znakomita informacja dla polskich fanów, którzy znów nie będą musieli zarywać nocki, by obejrzeć w akcji wiceliderkę rankingu. Mniej sympatycznie przedstawia się za to sytuacja z perspektywy Chińczyków, bowiem w ich kraju będzie to środek nocy. Różnica czasowa między Warszawą a Pekinem wynosi aż 7 godzin.