Iga Świątek nie ukrywa, że jej ulubioną nawierzchnią jest tak zwana mączka. To właśnie na niej Polka osiągnęła swoje największe jak dotąd sukcesy, a mianowicie zdobyła trzy tytuły wielkoszlemowe podczas turnieju Rolanda Garrosa. Jeśli chodzi o pozostałe imprezy rozgrywane na kortach ceglanych, nasza reprezentantka z pewnością lubi wracać do Stuttgartu, gdzie co roku rozgrywany jest prestiżowy turniej Porsche Tennis Grand Prix rangi WTA 500. Polka wygrywała tam w sezonach 2022 i 2023, a eksperci i dziennikarze nie mają wątpliwości, że i w tym roku liderka światowego rankingu wyjedzie z Niemiec bogatsza o luksusowe Porsche.

Reklama