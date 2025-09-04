Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Niemczech głośno o porażce Świątek. Bolesny cios, naprawdę napisali to o Polce

Porażka Igi Świątek z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open została przyjęta ze sporym zaskoczeniem. W końcu w finale Wimbledonu Polka rozbiła Amerykankę 6:0, 6:0. Wiele o postawie wiceliderki rankingu WTA mówiło się w Niemczech. Tamtejsi dziennikarze zachwycali się dyspozycją Anisimovej. Jak podsumowali raszyniankę? Padło wiele bolesnych z jej perspektywy słów.

Iga Świątek i Amanda Anisimova
Iga Świątek i Amanda AnisimovaISHIKA SAMANT / Elsa / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

W ubiegłym sezonie Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału US Open. Dobra forma i sukcesy na Wimbledonie i w Cincinnati sugerowały, że w tegorocznych rozgrywkach w Nowym Jorku może dotrzeć jeszcze dalej. Niestety skończyło się na wyrównaniu osiągnięcia z 2024 roku.

Po zwycięstwach nad Rosjankami - Anną Kalinską i Jekateriną Aleksandrową na Igę Świątek w ćwierćfinale czekała jej niedawna rywalka z finału Wimbledonu - Amanda Anisimova. W Londynie Amerykanka została upokorzona przez Polkę. W Nowym Jorku niestety role się odwróciły, choć oczywiście nie na taką skalę.

Bolesne starcie Świątek z Anisimovą. Polka odpadła z US Open

Tym razem rywalka popełniała o wiele mniej błędów, przez co wymiany stały się dużo bardziej zacięte. Na niższym, aniżeli standardowo poziomie był serwis Świątek, co pozwalało Anisimovej na agresywne returny, z których wiele trafiało niemal idealnie.

W kluczowym momencie pierwszego seta Iga dała się przełamać rywalce i przegrała 4:6. Zdecydowała się wówczas skorzystać z przerwy toaletowej, aby nieco się wyciszyć i odzyskać kontrolę. Niestety tego dnia nie wystarczyło to do pokonania Amandy Anisimovej.

    Chociaż raszynianka dobrze rozpoczęła drugą partię - od przełamania i prowadzenia 2:0, sama oddała podanie i szybko zrobiło się 3:2 dla 9. rakiety świata. W ósmym gemie doszło do kolejnego przełamania, które na dobre pogrążyło już Igę Świątek. Po 96 minutach było po wszystkim - Anisimova wygrała 6:4, 6:3, eliminując niespodziewanie drugą rakietę świata. 

    Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press

    Niemcy dosadnie podsumowali Igę Świątek. Nie tak miało być

    Eksperci skupili się przede wszystkim na chwaleniu postawy Anisimovej, która przystępowała do meczu w roli wyraźnego underdoga. Wiele uwagi temu starciu poświęcono również w Niemczech. Spostrzeżenia tamtejszych dziennikarzy Iga Świątek mogła potraktować jako swego rodzaju cios.

    Anisimova zemściła się na Idze Świątek [...] Odwróciła sytuację i pokonała Polkę 6:4, 6:3 w ćwierćfinale US Open
    czytamy na łamach prestiżowego "BILD-a"

    "Świątek nie zdominowała rywalki tak, jak zwykle, a underdog zapewnił sobie zwycięstwo w pierwszym secie dzięki ważnemu przełamaniu. Drugi set był wyrównany, ale gdy Świątek zaczęła mieć problemy, potrafiła wrócić do gry. Niezrównoważona Anisimova zdecydowanie odskoczyła i praktycznie zmiażdżyła przeciwniczkę" - relacjonował portal "Sport1.de".

    "Kicker", podobnie jak inne niemieckie media podkreślał, że był to wyjątkowy dla Amerykanki rewanż za upokarzającą porażkę w finale Wimbledonu. Stanowiło to punkt wyjścia niemal dla każdego materiału. "Świątek musi porzucić nadzieje na zdobycie drugiego z rzędu tytułu Wielkiego Szlema" - podsumowali Niemcy.

