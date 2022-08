Już niebawem, we wtorek 30 sierpnia , Iga Świątek rozpocznie rywalizację na US Open. Jej przeciwniczką będzie sklasyfikowana na 56. pozycji w rankingu WTA Włoszka, Jasmine Paolini. Polka jest zdecydowaną faworytką tego starcia. Wciąż jest najlepszą rakietą świata i wymienia się ją w gronie faworytek do wygrania turnieju.

Na kortach w Nowym Jorku zaprezentuje się również Serena Williams. Jej obecność jest o tyle ważna, że zawodami w USA legenda tenisa zapewne zakończy profesjonalną karierę. Iga dopytywana niedawno o starszą koleżankę odpowiedziała wprost :

Ona i Roger Federer to gracze, których oglądałam, gdy byłam młodsza. Dla mnie to tak, jakby od zawsze byli częścią tych turniejów i zawsze w nich rywalizowali

Wcześniej zasygnalizowała, że Williams ją... onieśmiela . "Zawsze miałam problemy, by złapać choćby kontakt wzrokowy z Sereną. Kilka razy chciałam się z nią przywitać, ale dookoła niej kręci się mnóstwo ludzi. A do tego jestem dość nieśmiała. Nawet kiedy teraz patrzę na nią, zapominam, że jestem numerem 1. Czuję się wtedy jak dziecko z przedszkola. Patrzę i myślę: 'Wow Serena'. Jeszcze z nią nie rozmawiałam, na razie próbuję powiedzieć 'Czesć'" - wyznała.

Wygląda na to, że próby wreszcie zakończyły się sukcesem.

Iga Świątek spotkała się z Sereną Williams. "W końcu zebrałam się w sobie"

Późnym wieczorem 28 sierpnia w mediach społecznościowych udostępniono zdjęcie dokumentujące pierwsze spotkanie Igi Świątek i Sereny Williams. Pochwaliła się nim polska tenisistka.

"W końcu zebrałam się w sobie i oto, co się dziś wydarzyło. Ogromne gratulacje wspaniałej, legendarnej kariery i wielki szacunek za wszystko, co zrobiłaś i robisz dla naszego sportu i dla sportu kobiet" - napisała obok fotografii, a na InstaStories wyjaśniła, że była to "główna atrakcja jej dnia".

"Dwie legendy", "Królowe tenisa", "Gratulacje", "Chyba się popłaczę na ten widok" - komentują zachwyceni kibice.

Zdjęcie Iga Świątek / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter