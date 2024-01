W końcu! Iga Świątek mówiła o tym nie raz. Przełomowe zmiany w tenisie

Tenis wymaga zmian. Co do tej kwestii nie ma raczej większych wątpliwości. Coraz częściej słyszymy narzekania tenisistów i tenisistek na to, co dzieje się z terminarzem oraz piłkami, które zmieniają się z turnieju na turniej, a to wpływa na liczbę kontuzji, która regularnie wzrasta. Mowa głównie o urazach nadgarstków i obręczy naramiennej, która najbardziej cierpi na zmianach wagi piłek z turnieju na turniej. Dodatkowo trzeba także oczywiście dostosowywać się do nowego sprzętu.