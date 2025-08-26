Finał w Bad Homburg, tytuł w Wimbledonie, tytuł w Cincinnati - Iga Świątek w ostatnich tygodniach dokonała rzeczy przełomowych w swojej sportowej karierze. Nic więc dziwnego, że z grona "kandydatek do triumfu w US Open" trafiła do kategorii "faworytek US Open. Razem z Aryną Sabalenką, broniącą tu tytułu, ale już wyżej od Coco Gauff, Jeleny Rybakiny czy Jessiki Peguli.

Losowanie głównej drabinki też było dla Polski całkiem przyjemne - dość spokojnie może nabierać tempa. Choć w sporcie nie powinno się niczego przesądzać, to jednak trudno spodziewać się, by przed ćwierćfinałem mogła doświadczyć jakichś poważniejszych wyzwań.

Anna Kalinska (potencjalna trzecia runda), Diana Sznajder czy Jekaterina Aleksandrowa (czwarta runda) to wciąż jednak niższa półka, choć najmłodsza z Rosjanek pokazała dobrą dyspozycję w Monterrey, triumfując w WTA 500. Pytanie, czy niemal dziewięć godzin spędzonych na korcie w Meksyku, tuż przed Wielkim Szlemem, nie odbije się na jej dyspozycji już za kilka dni. Podobnie zresztą może to dotyczyć Aleksandrowej, którą Sznajder ograła w finale.

Iga Świątek ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Wcześniej Igę czeka jednak przeprawa z Kolumbijką Emilianą Arango. W jej kraju już po losowaniu US Open pisano o "największym wyzwaniu w karierze".

Iga Świątek kontra tenisistki z Ameryki Południowej. Dodatni bilans dla Polki, to oczywiste. A co z pierwszym meczem z Arango?

Kolumbijczycy mieli troje przedstawicieli w głównych drabinkach singlowych zmagań w US Open - dwie tenisistki i jednego tenisistę. Liczono na to, że Camila Osorio upora się ze znacznie niżej od niej obecnie notowaną Lulu Sun, a Daniela Galán powalczy z innym graczem z drugiej setki, po szczęśliwym losowaniu - Raphaelem Collignonem. Oboje jednak sprawili zawód, zwłaszcza Osorio - odpadli.

Została więc jeszcze Arango, ale tu raczej większych złudzeń w Kolumbii nie mają. Serwis Vavel podkreśla, że 24-latka z Antioquii miała pecha w losowaniu, a El Colombiano dodaje, że dla Emiliany to "największe wyzwanie w karierze".

Zwłaszcza że spotkaniu odbędzie się na Arthur Ashe Stadium - największym obiekcie na Flushing Meadows. "Iga, mistrzyni czterech turniejów Rolanda Garrosa, jednego US Open i jednego Wimbledonu, jest wielką faworytką. A Emiliana dopiero pierwszy rok jest w gronie stu najlepszych tenisistek świata" - podkreśla kolumbijski serwis.

Dla Arango będzie to debiut w US Open, w dwóch poprzednich latach przepadała w kwalifikacjach. W Wielkich Szlemach ma zaś tylko jedno zwycięstwo - trzy miesiące temu w Paryżu ograła Alexandrę Ealę.

Emiliana Arango Minas Panagiotakis AFP

Z tenisistkami z Ameryki Południowej Świątek ma oczywiście dodatni bilans spotkań: wygrała osiem z dziesięciu takich potyczek. A z Kolumbijkami: trzy z czterech.

Mówimy tu o zawodowych bojach, w ramach ITF, a później WTA. W 2018 roku trzykrotnie Polka grała z Marianą Duque Marino - najlepszą tenisistką z tego kraju w poprzedniej dekadzie, w pewnym momencie 66. rakietą świata. Iga triumfowała w Charleston i Montreaux, ale wcześniej starsza rywalka zatrzymała jej serię 11 zwycięstw w Charlottesville. Z kolei w drugiej rundzie Australian Open w 2023 roku Iga pewnie pokonała 6:2, 6:3 Osorio.

A gdzie tu to jedyne starcie z Arango? Doszło do niego w Paryżu w 2017 roku - w ramach juniorskiego French Open. 16-letnia Iga pokonała wtedy starszą od siebie o kilka miesięcy Kolumbijkę także 6:2, 6:3, odpadła jednak w/później ćwierćfinale. Po czym za chwilę Iga triumfowała w juniorskim Wimbledonie, a Arango dotarła pod koniec lata do półfinału juniorskiego US Open (przegrała z Amandą Anisimovą).

W swoim szczytowym momencie juniorskiej kariery, pod koniec 2017 roku, Arango była ósmą juniorką świata, kilkanaście miesięcy później Iga zajmowała piątą pozycję.

Na zawodową karierę nie miało to jednak większego przełożenia - dziś Polka jest światową gwiazdą. Jej mecz z Arango zacznie się we wtorek o godz. 17.30, relacja "na żywo" w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek AKPA

