Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Chinach głośno po meczu Świątek. I te słowa o bólu. Dosadny komentarz

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Iga Świątek rozpoczęła Australian Open 2026 od zwycięstwa nad Yue Yuan. Chinka zaprezentowała się jednak bardzo przyzwoicie i szczególnie w pierwszym secie sprawiła wiele problemów naszej reprezentantce. Chińskie media nie przeszły obok tego występu obojętnie.

Dwie tenisistki w trakcie gry na korcie, po lewej dynamiczna reakcja po zagraniu, po prawej zawodniczka podczas uderzenia forhendem, obie w sportowych strojach, intensywna rywalizacja
Głośno w Chinach po meczu Świątek - YuanPAP/EPA/LUKAS COCHPAP/EPA

Iga Świątek rozstawiona jest w Australian Open z numerem "2". Polka na inaugurację zmierzyła się z kwalifikantką Yue Yuan. Chinka na początku meczu przełamała Polkę, a później prowadziła 5:3. Ostatecznie o losach pierwszej partii decydował tie-break, w którym Świątek spisała się bez zarzutu. W drugim secie Raszynianka dopełniła formalności, choć nie bez problemów. Całe spotkanie trwało dwie godziny.

- Byłam trochę zardzewiała na początku. Chinka wykorzystała swoje okazje. Byłam jednak pewna, że ciężką pracą odrobię straty. W tym spotkaniu miałam sporo wzlotów i upadków. Wiem na czym mogę się skoncentrować - mówiła Świątek tuż po zejściu z kortu.

Głośno w Chinach po meczu Świątek

Mecz pomiędzy Świątek, a Yuan nie umknął chińskim mediom. Portal news.cn docenił postawę 130. rakiety świata.

Yuan przekroczyła barierę bólu, ale przegrała z drugą w rakietą świata w Australian Open
brzmi nagłówek na chińskiej stronie.

Dziennikarze nawiązali do przerwy medycznej, o którą poprosiła Chinka w drugim secie. Yuan miała problemy z plecami, które mogły mieć spory wpływ na jej grę.

- Przerwa medyczna pomogła Yuan i ponownie mieliśmy zaciętą walkę. W związku z tym Świątek rozegrała swój drugi najdłuższy mecz pierwszej rundy w karierze - czytamy.

Polka w 2. rundzie w Melbourne zagra z Marie Bouzkova. Czeszka na inaugurację, w dwóch setach, pokonała Renatę Zarazuę.

Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w sportowym stroju i czapeczce z daszkiem z wyciągniętymi ramionami, z intensywnym wyrazem twarzy. W tle rozmyta publiczność na trybunach.
Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Aleksandra Szczygłowska: Znów na naszym meczu było kilka smutnych obrazków. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja