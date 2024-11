W Cancun byłoby już "pozamiatane". Radość Sabalenki chwilowo ograniczona

To, czy Iga Świątek zostanie najlepszą tenisistką świata w 2024 roku, jeszcze przez co najmniej kilka dni nie będzie wiadome. Może - oby nie - rozstrzygnie się już we wtorek, może w środę. A może dopiero w sobotę, gdy turniej w Rijadzie się zakończy. Raszynianka przystępowała do zmagań z ogromną stratą 1046 punktów. I tyle punktów przewagi Aryna Sabalenka ma nadal, po pierwszych spotkaniach w Arabii Saudyjskiej. A rok temu karty zostałyby już rozdane.