Amerykanki zmierzyły się ze sobą po raz drugi w cyklu WTA. Poprzednio miało to jednak miejsce dawno temu, bo przed siedmioma laty w Linzu i to w kwalifikacjach. W Austrii lepsza była Pera.

Tymczasem w Rzymie lepiej spotkanie zaczęła 54. w rankingu Caroline Dolehide. Szybko objęła prowadzenie 3:0 z jednym przełamaniem . Wtedy do gry wróciła 77. w tym zestawieniu Pera, która w piątym gemie odrobiła stratę.

Potem obie tenisistki wygrywały własne podania. W 10. gemie 29-letnia Pera była w tarapatach, bo musiała bronić dwóch break pointów, które były zarazem piłkami setowymi, co jej się udało.

Tak więc o rozstrzygnięciu w pierwszej partii zadecydował tie-break. W nim nieznacznie lepsza była Pera, zwyciężając 7:6 (8-6). Zwiastowało to ogromne emocje również w drugim secie, który lepiej rozpoczęła 29-latka. Przełamała młodszą rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:0 . Dolehide wyraźnie nie mogła znaleźć sposobu na poradzenie sobie z agresywną grą rywalki i przełamanie jej. A bez tego zwycięstwo w drugim secie nie było możliwe.

Pera podtrzymała dobrą passę, nie dała się przełamać i w pełni zasłużenie wygrała drugiego seta 6:3, pieczętując tym samym awans do kolejnej rundy. To właśnie 29-letnia Amerykanka będzie pierwszą przeciwniczką na drodze Igi Świątek.

Tenis. Iga Świątek dwa razy już wygrała w Rzymie