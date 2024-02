Chociaż Iga Świątek jest obecnie liderką światowego rankingu i niekwestionowaną gwiazdą tenisa, to wciąż pojawiają się głosy, że Polka powinna pracować nad różnymi elementami. Po zakończeniu poprzedniego sezonu mankamenty 22-latki wypunktowała Martina Navratilova. "Świątek powinna zdecydowanie częściej podchodzić do siatki. Poczyniła w tym względzie postępy, ale w ataku wolejowym wciąż jest wiele do zrobienia. Szczególnie w przypadku pierwszego woleja" - mówiła legenda kobiecego tenisa . I dodawała:

Iga nadal ma tendencję do uciekania w głąb kortu, kiedy tak naprawdę powinna iść do przodu. Nadal może zyskać jeszcze kilka mil na godzinę przy swoim serwisie. No i drop shot... Wydaje mi się, że zagrała jakieś dwa skróty przez cały rok. Kiedy to doda i użyje we właściwym czasie, będzie jeszcze bardziej zabójcza.

O mankamenty w grze Świątek i jej progres został zapytany też Piotr Wożniacki - ojciec i trener Caroline Wozniacki, która w sierpniu ubiegłego roku wróciła do gry po przerwie spowodowanej ciążą i urodzeniem dziecka. W rozmowie ze Sport.pl szkoleniowiec podkreślił, że jego zdaniem Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek wiedzą, co robią.

"Oni się nie chwalą naokoło co i jak robią, bo to by była głupota, gdyby opowiadali o tym jakie tajne bronie szykują. A czy ja już widzę poprawę w grze Igi? Tak, natomiast czy ona coś tu, czy tam poprawi, to będzie bardzo mocno analizowana i każdy będzie szukał jej słabszych stron, a przy tym każdy będzie trzymał dla siebie to, co zauważy" - ocenił.

Kogo brakuje w teamie Igi Świątek? Piotr Woźniacki mówi otwarcie

Woźniacki zaznaczył również, że jego zdaniem, jeśli poszczególne elementy dobrze funkcjonują w przypadku Świątek i prowadzą ją do kolejnych sukcesów, to nie powinna nic zmieniać. "Szedłbym dalej w tym kierunku, który się sprawdza" - dodał, a po chwili wysunął konkretny wniosek na temat teamu tenisistki. Otwarcie wytknął brak osoby odpowiedzialnej za statystyki.

To jest zaawansowane w dzisiejszym tenisie, można z takiej pomocy skorzystać, można dzięki temu lepiej rozpracowywać rywali, jeśli ktoś lubi się na tym opierać ~ stwierdził.

Na tym nie koniec mankamentów, jakie dostrzega Woźniacki. Trener zwrócił uwagę na zachowanie teamu przed kolejnymi zawodami, w których startuje 22-latka.

"Jeśli chodzi o team Igi, to oni czasami wyglądają na za bardzo skoncentrowanych przed wyjazdem na turniej. Trzeba po prostu żyć, widzieć to troszeczkę inaczej - myślę, że tu jest klucz do sukcesu" - wypalił.



Iga Świątek odpadła z Australian Open! SKRÓT MECZU. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek / ANTOINE COUVERCELLE/Antoine Couvercelle/DPPI via AFP / AFP

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP