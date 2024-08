Po wywalczeniu brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu Iga Świątek odpuściła sobie rywalizację w Toronto, biorąc udział dopiero w imprezie w Cincinnati. Tam mimo - wedle zapowiedzi samej zawodniczki - nieco luźniejszego podejścia do walki o końcowy triumf, liderka rankingu WTA dotarła aż półfinału, w którym pokonała ją Aryna Sabalenka.

Teraz nasza tenisistka czeka na już najważniejszy turniej tej części sezonu - wielkoszlemowy US Open . Iga Świątek triumfowała już na nowojorskich kortach w 2022 roku i teraz znów naturalnie jest jedną z głównych pretendentek do sięgnięcia po tytuł.

Co do dalszego układy turniejowej drabinki, w drugiej rundzie Iga Świątek może zmierzyć się z Darią Saville, a w 1/8 finału możliwe jest jej powtórne starcie z Mirrą Andriejewą. W tej samej ćwiartce co liderka rankingu WTA znalazły się także Jessica Pegula i Danielle Collins, a w tej samej połówce - Jelena Rybakina, Jasmine Paolini czy Jelena Ostapenko.