US Open. Iga Świątek w finale. "To może być dla niej najłatwiejszy mecz"

Wielkie rzeczy dzieją się na kortach w Nowym Jorku dla polskiego tenisa. Iga Świątek jest pierwszą Polką w historii, która zagra w finale US Open. Jej rywalką w sobotę o g. 22 czasu polskiego będzie Ons Jabeur. Świątek dzieli już tylko jedna wygrana od trzeciego triumfu w karierze w wielkoszlemowym turnieju.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.