US Open. Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę

Znane też są przeciwniczki pozostałych Polek, które wystąpią w Nowym Jorku. Magdalena Fręch zagra z Rebeccą Marino, a Magda Linette z Karoliną Pliskovą.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w US Open

US Open rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek. Wciąż możliwy jest scenariusz, w którym zobaczymy w głównej drabince także czwartą Polkę. W kwalifikacjach walczy Maja Chwalińska.

W kolejnych rundach wielkoszlemowej imprezy Świątek może trafić na Sloane Stephens (II) i Jekaterinę Aleksandrową (III). Liderka rankingu WTA dotąd występowała w US Open trzykrotnie. W debiucie, w 2019 roku dotarła do drugiej rundy. W edycji 2020 - do trzeciej, zaś przed rokiem - do czwartej.

Dla Igi Świątek ostatnim przetarciem przed czwartą imprezą wielkoszlemową sezonu był turniej WTA w Cincinnati. Niespodziewanie zmagania w nim zakończyła już na 1/8 finału, przegrywając z Madison Keys 3:6, 4:6.