US Open: Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa. O której mecz? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, relacja live

Iga Świątek powalczy o awans do ćwierćfinału ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie z Ludmiłą Samsonową. Sprawdź, o której rozpocznie się ten mecz.

Iga Świątek rozkręca się w czasie US Open

Iga Świątek już wyrównała swój wynik sprzed roku. Pokonując Anastazję Pawluczenkową (6:4, 6:2) awansowała bowiem do czwartej rundy US Open. Na tym etapie pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem w minionym sezonie. Przypomnijmy, że w 2022 roku Polka sięgnęła po swój jedyny, jak dotąd, triumf w Nowym Jorku.

Na ten moment 23-latka ma na rozkładzie Kamillę Rachimową, Enę Shibibarę i wspomnianą Pawluczenkową . Do tej pory raszyniance udało się nie stracić nawet seta. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma. W walce o awans do ćwierćfinału czeka ją pojedynek z Ludmiłą Samsonową.

Rosjanka po drodze okazała się lepsza od takich zawodniczek, jak Qiang Wang, Marie Bouzkova i Ashlyn Krueger. Tym razem czeka ją jednak wyzwanie zupełnie innego kalibru. Do tej pory pojedynek Świątek - Samsonowa obserwowaliśmy trzykrotnie - i za każdym razem górą była najlepsza rakieta świata. W 2022 roku Rosjance udało się nawet urwać rywalce seta, ale ostatecznie to Polka awansowała do finału turnieju w Stuttgarcie (6:7, 6:4, 7:5). Niemal rok później w Dubaju dominacja raszynianki była już niekwestionowana. Wygrała w dwóch setach (6:1, 6:0) i mogła cieszyć się z gry w ćwierćfinale tamtej imprezy. Po raz ostatni obie panie mierzyły się ze sobą w październiku 2023 roku. W Pekinie po raz kolejny wyraźnie lepsza była Świątek, która wygrała w stosunku 6:2, 6:2.