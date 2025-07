Artur Gac, Interia: Mamy kolejną, wielką historię, napisaną przez Igę Świątek. Jeszcze nigdy w Londynie nie oglądaliśmy byłej liderki rankingu w półfinale. Pierwszy set to dominacja, w drugim już mieliśmy dreszczowca, ale nawet z problemów na trawie 24-latka potrafiła wyjść obronną ręką.

Urszula Radwańska: - Tak, faktycznie ten półfinał jest sporą niespodzianką, bo Iga nigdy nie czuła się na trawie super. I podkreślała, że ma tu jeszcze wiele do nadrobienia, by dobrze grać i się poruszać. Więc super, bardzo fajna niespodzianka. Samsonowa to bardzo groźna zawodniczka, ma świetne uderzenia i ogólnie bardzo mi się podoba na korcie. Niemniej u niej brakuje czegoś w rodzaju kropki nad "i". Czasami, mając takie momenty, wychodzi jej słabsza strona mentalna. I to było widać, gdy przy ważnych punktach potrafiła popełnić podwójny błąd lub inny błąd. Moim zdaniem Iga była od niej dużo silniejsza psychicznie.

Po meczu poprzedniej rundy z Clarą Tauson Maciej Ryszczuk powiedział mi, że nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że Iga gra w tej chwili swój najlepszy tenis na trawie w karierze, ale na pewno czuje się najswobodniej.

- Zgadzam się z tym. Widzę też, że Iga bardzo mocno poprawiła poruszanie się na trawie. Na pewno też zmieniła drugi serwis, bo jednak czy na ziemi, czy w poprzednich latach, grała bardzo dużo "kick serwis", a tutaj piłka tak się nie odbija, tylko ma niższy kozioł. Zauważyłam także różnicę w tym, że dużo bardziej ryzykuje szybszym i ściętym i serwisem, przez co popełnia trochę więcej podwójnych błędów. Jest to jednak pozytywna rzecz, bo też dużo nim zyskuje i daje jej punkty

"Game changerem", który sprawił, że Iga wydatnie podniosła swój poziom i potencjał w grze na trawie, była decyzja o wyjeździe na dłuższy okres treningów na Majorkę? Tam Iga przy świetnej pogodzie i na dobrej trawie mogła to wszystko przerobić i odrobiona praca zaczęła wchodzić jej w nawyk.

- Na pewno tak, choć moim zdaniem Iga z roku na rok będzie grała coraz lepiej na trawie. To nie jest żadna niespodzianka, że będzie ją premiowało także doświadczenie i rutyna. A w tym roku dokładnie widać, że poprawiła konkretne elementy, właśnie jeśli chodzi o poruszanie się po korcie i drugi serwis. Moim zdaniem wszystko jest na dobrej i tak naprawdę nawet możemy myśleć, że jest w stanie wygrać tutaj puchar.

Teraz poprzeczka z pewnością pójdzie mocno w górę. Półfinał to będzie wielki test prawdy dla Igi?

- Tak, oczywiście. Samsonowa to wciąż świetna zawodniczka, ale jednak nie bez powodu jest niżej notowana od Igi. Belinda Bencic to z kolei bardzo doświadczona tenisistka i niewygodna na trawie. Niemniej bądźmy dobrej myśli, bo są ku temu powody, a Iga może triumfować w tym turnieju.

W wimbledońskim turnieju, tyle że legend, udział bierze pani siostra Agnieszka. Uśmiechała się, że ze względu na współprace z Magdą Linette przygotowała najlepszą formę. Jakie są pani wrażenie od drugiej strony?

- Szczerze mówiąc, jestem pierwszy raz na Wielkim Szlemie, gdy sama nie gram w turnieju. To było dla mnie dziwne, bo gdy jest się zawodnikiem, widzi się inne rzeczy, chodzi się innymi drogami i korytarzami, nie mając styczności z ludźmi z zewnątrz. Pierwszy raz jestem z takiej strony, Aga zaproponowała mi ten wyjazd. I choć na początku byłam trochę niechętna, w końcu mówię: "kurczę, spróbuję zobaczyć tę inną perspektywę". I fajnie, chodzę sobie jak inni ludzie na różne mecze, czy na przykład do sklepu na zakupy. Kibicuję innym zawodnikom, oglądałam początek wygranego meczu Alana Ważnego. Z tej fajnej, kibicowskiej strony, w końcu mogę zobaczyć Wimbledon.

Od tej strony wygląda fajniej, czy lepiej mając zawodnicze przywileje?

- Ciężko powiedzieć, bo gdy jest się zawodnikiem, to człowiek cały czas myśli tylko o swoich meczach i przygotowaniu. Są emocje, stres, wielu rzeczy się nie widzi. A teraz czuję się tu jak turystka, mogę robić, co chcę i kiedy chcę, a więc mam fajną swobodę, czego nie ma się w reżimie startowym. Gdy jednak tak patrzę teraz na zawodników, to sama chciałabym wskoczyć na kort i zagrać.

No właśnie, jakie są przed panią perspektywy? Tenisowego "koniec" nie ma, prawda?

- Zupełnie nie. Ostatnio nie grałam przez miesiąc, bo leczyłam się antybiotykiem, więc musiałam zrobić sobie przerwę, będąc do niej zmuszona. Przez to też jestem tutaj, mając kilka dni wolnego. Jednak już w czwartek (dzisiaj - przyp.) wracam do Polski i do treningów. Cały czas mam nadzieję, że jestem w stanie wrócić na poziom Wielkich Szlemów. Zobaczymy, jak mi się nie uda, to też trudno, ale mam motywację i chęci, więc jeszcze jest wiara w taki powrót.

A ile daje sobie pani czasu? Wyznaczony został horyzont czasowy?

- Nie mam takiego "deadline'u". Tak naprawdę, dopóki sprawia mi to radość, mam motywację i mi się chce, to będę to kontynuować. Wiadomo, że chciałabym mieć lepsze wyniki niż aktualnie oraz posiadać wyższy ranking, chciałabym rywalizować na większych turniejach, ale zdaję sobie sprawę, że są również takie momenty słabsze. Teraz mam gorszy czas, ale wracam do pracy po tym wyjeździe z nadzieją, że moja gra ruszy i jeszcze wrócę na oczekiwany poziom.

Rozmawiał Artur Gac, Wimbledon

