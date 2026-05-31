Iga Świątek do Paryża przyjechała jako jedna z głównych faworytek do zwycięstwa. Polka przez pierwsze trzy rundy przebrnęła bez straty seta. Kolejno pokonała Emerson Jones, Sarę Bejlek i Magdę Linette.

W niedzielę (31 maja) czekał ją najtrudniejszy mecz. Po drugiej stronie stanęła Marta Kostiuk, która w tym sezonie legitymowała się bilansem 15-0 na nawierzchni ziemnej. Ukrainka grała uważnie i wykorzystywała niemal każdy błąd Polki. Pierwszy set był wyrównany, ale Kostiuk zapisała go na swoim koncie, wygrywając 7:5. W drugiej odsłonie mieliśmy popis gry jednej aktorki. Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 6:1, awansując do ćwierćfinału.

Eksperci wprost po meczu Świątek - Kostiuk

Tenisowi jednoznacznie ocenili grę Igi Świątek w starciu z Martą Kostiuk.

- Prawdopodobnie najsłabszy w karierze mecz Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Trzeba docenić, pogratulować Marcie Kostjuk, ale dopiero w końcówce tego pojedynku Ukrainka złapała luz, weszła na wyższy poziom. Wcześniej naprawdę nie potrzebowała niczego specjalnego żeby prowadzić z Igą Świątek. U Polki mnóstwo błędów, do tego bardzo słabe serwowanie. Tak naprawdę nie było czego się złapać - napisał Maciej Łukasz z Canal+.

- Nie z takim serwisem, nie z taką grą. Pierwszy poważny sprawdzian Igi Świątek w Roland Garros i został oblany. 7:5, 6:1 dla Marty Kostiuk, która ma serię 16 zwycięstw na mączce - podkreślił Rafał Smoliński.

- Niestety. Sami siebie oszukiwaliśmy przez te ostatnie tygodnie wierząc w zmianę. Serwis dziś poniżej wszelkiej krytyki, rzucony ręcznik w połowie drugiego seta. Iga Świątek stała się zawodniczką, która nie dźwiga dużych meczów. Brawo dla Kostiuk, która była w stanie dziś położyć wszystko co ma, żeby wygrać - napisał Hubert Błaszczyk.

- Duże rozczarowanie. Nie można wygrać meczu na tym poziomie bez forehandu i pierwszego serwisu. Bardzo słaby występ Igi Świątek - napisał Maciej Zaręba z Canal+.

- Maja Chwalińska ostatnią Polką, która została w singlowym Roland Garros. Iga Świątek przegrała z Martą Kostiuk 0:2 (5:7, 1:6) w meczu czwartej rundy French Open. To jej najsłabszy wynik w tym turnieju od debiutu w 2019 roku, w którym też doszła do 4. rundy - zauważyła Sara Kalisz z TVP Sport.

