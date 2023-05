Iga Świątek w trwającym turnieju znów gra na absolutnie najwyższym poziomie . W meczu z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową, wygranym przez podopieczną Tomasza Wiktorowskiego 6:0, 6:0 , pewnymi fragmentami aż żal było patrzeć na bezradną 31-latkę z Samary. To był pokaz mocy najlepszej tenisistki świata, która po zmaganiach w Rzymie najpewniej jeszcze powiększy przewagę nad grupą pościgową.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek o występie w Rzymie i graniu na ,,mączce". WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Curenko zagra ze Świątek w turnieju WTA w Rzymie. W tle ważna historia

A już na pewno jeszcze bardziej zdystansuje Arynę Sabalenkę , która sensacyjnie pożegnała się z rywalizacją już w pierwszym swoim spotkaniu. Druga tenisistka globu nie poradziła sobie z Sofią Kenin , reprezentantką Stanów Zjednoczonych urodzoną w Rosji. 24-latka pokazała w tym pojedynku, że naprawdę stać ją, aby w niedługim czasie znów zbliżyła się do swojego najlepszego momentu w karierze. Przypomnijmy, że w 2020 roku była notowana na 4. miejscu w rankingu WTA.

Tymczasem właśnie do 1/16 turnieju awansowała weteranka z Ukrainy , Łesia Curenko . Zawodniczka zajmująca obecnie 68. pozycję niespodziewanie okazała się lepsza od Amerykanki Bernardy Pery (32. WTA). Tenisistka urodzona w Włodzimierzecu po zaciętym spotkaniu ograła swoją oponentkę 6:4, 6:4. Drabinka turniejowa ułożyła się tak, że właśnie teraz będzie musiała stawić czoła Świątek, która jest oczywiście murowaną faworytką.

Ukrainka wycofała się z rywalizacji z Białorusinką. "To twoja wina, Aryno"

To właśnie w konfiguracji wymienionych wyżej trzech zawodniczek, czyli Curenko, Sabalenki i Świątek , nie tak dawno miały miejsce wydarzenia, o których mówił cały tenisowy świat.

Kilka dni temu rozmawiałam z szefem WTA. Byłam zszokowana tym, co od niego usłyszałam