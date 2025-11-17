Dla polskich kibiców to była nie lada gratka. Iga Świątek wzięła udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup, rozgrywanym w Gorzowie Wlkp. Nic dziwnego, że zainteresowanie imprezą było gigantyczne.

Nasza drużyna pokonała Nową Zelandię oraz Rumunię po 3:0 i zapewniła sobie udział w wiosennej fazie zmagań. Świątek bez straty seta uporała się z Elyse Tse oraz Gabrielą Lee. A kiedy nie była akurat na korcie, chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. Na krok nie opuszczał jej tajemniczy mężczyzna o wzbudzającej respekt posturze.

Iga Świątek z osobistym bodyguardem. Kwestię bezpieczeństwa potraktowano priorytetowo

Mężczyzna towarzyszył najlepszej polskiej tenisistce, gdy wychodziła na kort, kiedy zbliżała się do kibiców, ale także w trakcie wywiadów jeszcze na placu gry oraz na konferencjach prasowych. Jak ustalił "Super Express", budzącą zainteresowanie postacią był Sylwester Lis znany również jako "Dzik Gorzowski".

To znany kulturysta, strongman, zawodnik MMA i instruktor samoobrony. Jeśli Iga miała czuć się bezpiecznie, jego wybór był uzasadniony. Z roli osobistego bodyguarda zawodniczki wywiązał się bez zarzutu.

Szerszą rozpoznawalność "Dzik Gorzowski" zyskał wiosną tego roku, gdy okazało się, że obezwładnił na ulicy niebezpiecznego złoczyńcę. Agresor niszczył samochody i atakował fizycznie przechodniów. Jak się potem okazało, był poszukiwany przez policję. Brawurową akcję Lisa obszernie relacjonowały media, również ogólnopolskie.

Świątek mogła liczyć na pełny komfort w trakcie turnieju na ojczystej ziemi. W tej chwili przebywa w Szwajcarii, wypełniając obowiązki wobec jednego ze sponsorów. Lada dzień wylatuje natomiast na zasłużone wakacje. W tym roku miejscem jej wypoczynku będzie Mauritius. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Iga Swiątek czuła się w Gorzowie Wlkp. bezpiecznie. O jej komfort dbał Sylwester Lis (pierwszy z prawej) Tomasz Browarczyk/400mm.pl Newspix.pl