Ujawnił, co usłyszał o Świątek. Brutalna prawda. "Pomóżcie tej dziewczynie"

Iga Świątek nadal jest daleka od swojej najlepszej formy. Wydawało się, że ten stan rzeczy może ulec zmianie po zatrudnieniu Francisco Roiga, jednak pod wodzą Hiszpana - jak na razie - nie drgnęło zbyt wiele. Obnażył to chociażby ostatni Wimbledon.

Po trzysetowej przeprawie z Taylor Townsend i dosyć gładkim ograniu Karoliny Pliskovej Polka zagrała z Alexandrą Ealą. W pierwszym secie obie szły łeb w łeb, minimalnie lepsza w tie-breaku była Filipinka (11:9). Niestety w drugiej partii gra Raszynianki kompletnie się posypała.

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Ostatecznie Świątek pożegnała się z trzecim Wielkim Szlemem w sezonie na etapie trzeciej rundy. - Szczerze mówiąc, nie przejmuję się już wynikami. Byłam na nich tak skupiona, że trudno jest kontynuować to w taki sposób. Naprawdę staram się odpuścić w tej kwestii i podążać dalej. Nie mam dobrych rezultatów, więc nie zamierzam oczekiwać od siebie dobrych wyników. Po prostu one się nie przydarzają - mówiła rozbita po kolejnej porażce.

We wtorkowy wieczór o obecnej dyspozycji i sytuacji Igi Świątek w podcascie "Break Point" bardzo szczegółowo dyskutowali Dawid Celt i Marek Furjan. Obaj doszli do wniosku, że 25-latka w pewnym sensie nie wykorzystuje swojej pozycji żywej legendy tenisa. W końcu w obecnym tourze - nie licząc zrywów sióstr Williams - to Polka ma na koncie najwięcej wygranych Wielkich Szlemów, jest międzynarodową gwiazdą.

Tymczasem często jest tak, że to rywalki są w stanie emanować większą pewnością siebie, nawet kiedy pod względem osiągnięć nie zbliżyły się do poziomu Świątek. Ta zaś najwyraźniej ocenia siebie przez pryzmat ostatnich porażek, które wcale nie powinny definiować jej olbrzymiej kariery. Dlatego na jej twarzy często pojawiają się złość, rozgoryczenie, a nawet płacz z powodu olbrzymiej mieszanki pozytywnych i negatywnych emocji.

Zdaniem Furjana obecnie fani - którzy życzą Idze Świątek jak najlepiej - przestali postrzegać ją jako dominatorkę. - Mam wrażenie, że teraz Iga wzbudza więcej - jakby to nazwać - takiego współczucia niż podziwu. Te proporcje mnie martwią. Ludzie mówią: "Pomóżcie tej dziewczynie". Ona się męczy, zapominając o tym, co wygrała. Nie mam pretensji do kibiców, tylko to jest bardzo widoczne - słyszymy.

- Mam wrażenie, że w tym wszystkim jest dużo takiego cierpienia. Bez względu na to, co będzie dalej, Iga jest legendą tenisa. Tego nikt jej nie zabierze, mam nadzieję, że nawet nikt nie będzie próbował. Ale nie przypominam sobie aż takiego braku radości z tego, co dzieje się na korcie u tych tenisistów legendarnych. Każdy ma problemy, ale u Igi jest to bardzo widoczne. Dużo jest cierpienia - tak to oceniam z zewnątrz - względem radości - dodawał Marek Furjan.

To tylko jeden z wielu wniosków, które eksperci wysnuli po ostatnich występach Polki w tourze.

Iga Świątek Julian Finney/Getty Images Agencja Forum/Getty Images

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News





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