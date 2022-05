Ujawniają prawdziwą twarz Igi Świątek. Takiej kibice jej nie znają

Kapitalna seria Igi Świątek. Polka ma na koncie aż 28 zwycięstw z rzędu , dzięki czemu pobiła wyniki Wiktorii Azarenki z 2012 roku i Sereny Williams sprzed 7 lat. W czym tkwi sekret jej siły? Według psycholog liderki rankingu WTA , Darii Abramowicz, ważne jest przykładanie dużej wagi nie tylko do przygotowania fizycznego, ale i mentalnego.

Sama Iga raczej nie zdradza zbyt szczegółowo kulisów swojej pracy, jest też bardzo oszczędna w publicznym opowiadaniu o życiu prywatnym. Czasem jedynie pokazuje coś więcej w mediach społecznościowych albo organizuje dla fanów serie pytań i odpowiedzi, w których dzieli się wcześniej nieporuszanymi detalami związanymi ze sferą pozazawodową.

Bardziej wylewni są za to znajomi i nauczyciele tenisistki. Mieli okazję poznać ją prywatnie i w rozmowie z "Super Expressem" ujawniają, jaka Iga Świątek jest naprawdę, poza kortem.

Nauczyciele ujawniają, jaka Iga Świątek jest naprawdę. Z tej strony kibice jej nie znają

Świątek uczęszczała do szkoły podstawowej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie i pamiętają ją tam doskonale. W placówce stworzono nawet specjalny kącik z pamiątkami poświęconymi tenisistce. "Od początku, kiedy przyszła do nas do szkoły, była zaliczana do dzieci zdolnych, obowiązkowych, odpowiedzialnych. Ale kiedy zaczęła trenować, te jej cechy jeszcze bardziej się rozwinęły. Była zdyscyplinowana w swoim podejściu do obowiązków. Byliśmy w stu procentach przekonani o tym, że to będzie mistrzyni" – mówi "Super Expressowi" Lidia Kumanek, dyrektor szkoły, i podkreśla, że Iga to "duma i wzór dla uczniów".

Kumanek zachwyca się, w jaki sposób tenisistka potrafiła świetnie łączyć treningi z nauką. Nie miała żadnych problemów edukacyjnych, dostawała same najwyższe noty. Gdy jechała na turniej, a wiedziała, że po powrocie czeka ją jakaś klasówka, w drodze potrafiła ślęczeć z nosem w książkach.

Dyrektor liczy, że była uczennica po powrocie z Paryża odwiedzi szkołę i odbierze nagrodę Wallenberga dla zasłużonych absolwentów.

Tęsknimy za nią i już czekamy. Gdy kończyła naszą szkołę, poprosiłam Igę o zdjęcie z podpisem. Iga się roześmiała z onieśmieleniem. Potem razem z tatą zrobiła cały plakat z kilkunastoma zdjęciami z podpisem. Gdy Iga już stała się mistrzynią, ludzie, którzy przychodzili do szkoły dziwili się, jaki ładny zrobiliśmy plakat, skąd w ogóle wzięliśmy te zdjęcia. A to Iga sama to dla nas zrobiła! - wspomina.

Głos zabiera także nauczycielka Igi z wczesnoszkolnych lat. "Od zawsze była osobą wyjątkową. Pamiętam ją, jak była maleńka, uwielbiała wdrapywać się na kolana" - opowiada Anna Kołodziejczyk. Dodaje, że Świątek była zawsze pogodna, radosna, empatyczna i żywiołowa, miała też niezwykłe poczucie humoru oraz dystans do siebie.

Oprócz tego, że jest piękną, młodą kobietą, to dla mnie wciąż jest tą uroczą małą Igą, która lubi wdrapywać się na kolana, nawiązywać kontaktu. Lubiła opowiadać nawet o najprostszych sprawach. Że za chwilę przyjdzie po nią tata, że zje obiad a potem pójdzie na trening. Lubiła opowiadać o swoich sukcesach. Bardzo lubiła grać ze starszymi dziewczynkami, dawało jej to poczucie prawdziwego sprawdzenia się - twierdzi nauczycielka.

W podobnym tonie wypowiada się Grażyna Węgiełek, wychowawczyni Igi. Pamięta Świątek jako wzorową uczennicę, która zawsze była przygotowana do lekcji, mimo że tyle czasu spędzała na treningach. Najlepiej szło jej z języka angielskiego i matematyki, choć nie było przedmiotu, z którym miała problemy. "Boże kochany, gdybym nawet chciała, to nic nie mogę znaleźć złego. Wiem, że to się nie zdarza, ale w przypadku Igi właśnie tak było. Dziś, kiedy ją oglądam w telewizji, to płaczę. Kiedy widzę jej sukcesy, to pękam z dumy. Myślę sobie, że może w jednej tysięcznej przyczyniłam się do tego, jakim jest człowiekiem" - podsumowuje Węgiełek.

