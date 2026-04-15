U Niemców Świątek wygrała dwa Porsche. Mało kto wie, jakim autem jeździła wcześniej

Kibice Igi Świątek nie mogą się już doczekać powrotu swojej ulubienicy na kort. Po nieudanym tourne w Stanach Zjednoczonych i szybkich porażkach w Indian Wells oraz Miami, fani musieli czekać blisko miesiąc, by znów zobaczyć najlepszą polską tenisistkę w akcji.

W środę oczekiwanie dobiegnie jednak końca. We wczesnych godzinach wieczornych, Świątek wyjdzie na kort w Stuttgarcie by zagrać swój pierwszy mecz w tegorocznej edycji turnieju. Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Laura Siegemund.

Świątek ma bardzo dobre wspomnienia z poprzednimi edycjami tych zawodów. Dwukrotnie okazała się najlepsza, triumfując w 2022 i 2023 roku. Już wtedy, podobnie jak teraz, organizatorzy dla triumfatorki przewidzieli luksusowe Porsche, od głównego sponsora zmagań.

WTA w Stuttgarcie. Takim autem jeździła Świątek zanim dostała Porsche

I tym sposobem Świątek stała się właścicielką dwóch takich pojazdów. W 2022 roku otrzymała Porsche Taycan GTS Sport Turismo, a 12 miesięcy później Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Co ciekawe, drugi model nie trafił jednak do garażu polskiej tenisistki. Świątek zdecydowała się, że otrzyma go jej ojciec.

- Kolor wybierze tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ja mu mówię, że za nudny. Niech zaszaleje, może już nie mieć takiej okazji - mówiła przed kamerami Canal+Sport tenisistka po swojej drugiej wiktorii w Stuttgarcie.

Pierwsze Porsche wygrane przez Polkę nie było jednak jej premierowym samochodem. Dzisiaj mało kto już o tym pamięta, ale tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy (w grudniu 2021 roku) Świątek kupiła sobie MINI Clubman Cooper, którego cena w tamtym czasie - w wersji podstawowej - wynosiła około 100 tys. złotych. To było pierwsze auto Świątek w życiu.

Pięć lat później Polka będzie mogła wygrać swoje trzecie Porsche. Tym razem organizatorzy turnieju w Stuttgarcie dla triumfatorki przygotowali Porsche 911 Carrera S Cabriolet, którego cena zwala z nóg. Kosztuje blisko 840 tys. złotych.

Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w drugiej rundzie WTA 500 w Stuttgarcie Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek trafiła na Laurę Siegemund w drugiej rundzie WTA 500 w Stuttgarcie MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek, finał WTA Stuttgart 2023 Marijan Murat AFP

