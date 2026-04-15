U Niemców Świątek wygrała dwa Porsche. Mało kto wie, jakim autem jeździła wcześniej

Szymon Łożyński

W tym roku w Stuttgarcie Iga Świątek może zdobyć już trzecie Porsche. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zanim Polka otrzymała od Niemców swoją pierwszą nagrodę za zwycięstwo, jeździła już innym autem, które kilka lat temu - w podstawowej wersji - kosztowało około 100 tys. złotych.

Iga Świątek Robert Prange/Getty Images

Kibice Igi Świątek nie mogą się już doczekać powrotu swojej ulubienicy na kort. Po nieudanym tourne w Stanach Zjednoczonych i szybkich porażkach w Indian Wells oraz Miami, fani musieli czekać blisko miesiąc, by znów zobaczyć najlepszą polską tenisistkę w akcji.

W środę oczekiwanie dobiegnie jednak końca. We wczesnych godzinach wieczornych, Świątek wyjdzie na kort w Stuttgarcie by zagrać swój pierwszy mecz w tegorocznej edycji turnieju. Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Laura Siegemund.

Świątek ma bardzo dobre wspomnienia z poprzednimi edycjami tych zawodów. Dwukrotnie okazała się najlepsza, triumfując w 2022 i 2023 roku. Już wtedy, podobnie jak teraz, organizatorzy dla triumfatorki przewidzieli luksusowe Porsche, od głównego sponsora zmagań.

WTA w Stuttgarcie. Takim autem jeździła Świątek zanim dostała Porsche

I tym sposobem Świątek stała się właścicielką dwóch takich pojazdów. W 2022 roku otrzymała Porsche Taycan GTS Sport Turismo, a 12 miesięcy później Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Co ciekawe, drugi model nie trafił jednak do garażu polskiej tenisistki. Świątek zdecydowała się, że otrzyma go jej ojciec.

- Kolor wybierze tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ja mu mówię, że za nudny. Niech zaszaleje, może już nie mieć takiej okazji - mówiła przed kamerami Canal+Sport tenisistka po swojej drugiej wiktorii w Stuttgarcie.

Pierwsze Porsche wygrane przez Polkę nie było jednak jej premierowym samochodem. Dzisiaj mało kto już o tym pamięta, ale tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy (w grudniu 2021 roku) Świątek kupiła sobie MINI Clubman Cooper, którego cena w tamtym czasie - w wersji podstawowej - wynosiła około 100 tys. złotych. To było pierwsze auto Świątek w życiu.

Pięć lat później Polka będzie mogła wygrać swoje trzecie Porsche. Tym razem organizatorzy turnieju w Stuttgarcie dla triumfatorki przygotowali Porsche 911 Carrera S Cabriolet, którego cena zwala z nóg. Kosztuje blisko 840 tys. złotych.

Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w drugiej rundzie WTA 500 w StuttgarcieNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Iga Świątek trafiła na Laurę Siegemund w drugiej rundzie WTA 500 w StuttgarcieMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP
Iga Świątek, finał WTA Stuttgart 2023Marijan Murat AFP
