Tytuł Świątek w Cincinnati, a po 18 godzinach taka wiadomość. Iga w półfinale US Open

Ostatnie godziny były niezwykle szalone dla Igi Świątek. W nocy czasu polskiego nasza reprezentantka rywalizowała o tytuł WTA 1000 w Cincinnati z Jasmine Paolini. Po 109 minutach batalii raszynianka sięgnęła po swoje premierowe trofeum w stanie Ohio, wygrywając finał 7:5, 6:4. Później 24-latka zaliczyła ceremonię wręczenia nagród, obowiązki medialne, a następnie, razem ze swoim zespołem oraz teamem Carlosa Alcaraza udali się prosto do Nowego Jorku. Już we wtorek czasu lokalnego czekał ich bowiem start w turnieju miksta na US Open.

Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu zgłosiła się do gry mieszanej w parze z Casperem Ruudem. Podczas losowania trafili w pierwszej rundzie na duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Ich pojedynek wyznaczono jako drugi w kolejności na Arthur Ashe Stadium, ale nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. Polka oraz Norweg nie dali szans Amerykanom, wygrywając 6:1, 6:2 w zaledwie 39 minut. Zaledwie kilka minut po zwycięskim starciu z reprezentantami USA, Świątek i Ruud ponownie wyszli na kort - tym razem, by walczyć o półfinał. Po drugiej stronie siatki znaleźli się Caty McNally oraz Lorenzo Musetti.

Zasady rozgrywki: Do półfinałów włącznie, mecze toczą się do dwóch wygranych setów, ze skróconymi partiami - do 4 wygranych gemów, w dodatku bez gry na przewagi. Przy stanie 4-4 następuje tie-break. Jeśli dojdzie do trzeciej odsłony, wówczas rozgrywany jest super tie-break, do 10 wygranych punktów.

US Open: Iga Świątek i Casper Ruud kontra Caty McNally i Lorenzo Musetti o półfinał miksta

Mecz rozpoczął się od serwisu Ruuda. Panowie bardzo pewnie przebrnęli przez własne gemy, przez co presja przeszła na podania tenisistek. Już przy rozdaniu Świątek pojawiły się dwa break pointy dla przeciwników. Mimo to Polka i Norweg oddalili zagrożenie, dzięki czemu objęli prowadzenie 2:1. Po zmianie stron testowana była McNally. Amerykance także przyszło bronić piłek na przełamanie. Już przy pierwszej z dwóch okazji sprawy w swoje ręce wziął Casper. Tenisista ze Skandynawii zaatakował returnem, a później zagrał przez środkową strefę kortu i sprawił, że przy stanie 3:1 może zamykać seta przy własnym podaniu. Gemy serwisowe Ruuda przebiegały dotychczas bez zarzutu, ale tym razem sytuacja nieco się skomplikowała. Razem z Igą musieli wracać ze stanu 0-30, jednak zrobili to skutecznie, wygrywając cztery punkty z rzędu. Dzięki temu Świątek i Ruud triumfowali w premierowej odsłonie 4:1.

Druga część pojedynku startowała od serwisu Musettiego. Dość niespodziewanie Włoch zafundował sobie problemy. Po podwójnym błędzie serwisowym pojawiły się dwa break pointy dla Igi i Caspera. Mimo to Lorenzo wyszedł z opresji, posyłając na koniec rozdania kapitalne zagranie po przekątnej. Po zmianie stron "oczko" przy swoim podaniu dołożył Ruud i presja znów przeszła na serwisy tenisistek. Mimo to obie panie poradziły sobie z wyzwaniami - McNally do 30, a Świątek bez straty punktu. Na tablicy wyników zrobiło się 2:2.

W początkowej fazie piątego rozdania obserwowaliśmy kapitalną grę w wykonaniu raszynianki. Po świetnym minięciu po przekątnej, pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla Polki i Norwega. Przy ostatniej szansie duet z naszą reprezentantką znakomicie współpracował i finalnie doszło do przełamania. Przy stanie 3:2 Ruud serwował po awans do półfinału. Zawodnik ze Skandynawii wykonał swoje zadanie, zgarniając trzy akcje z rzędu od stanu 15-30. Razem ze Świątek pokonali parę McNally/Musetti 4:1, 4:2. Swoich przeciwników w batalii o finał US Open w mikście poznają za kilka godzin. Decydująca faza rozgrywek w tej kategorii odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o godz. 1:00 czasu polskiego.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek/Casper Ruud - Caty McNally/Lorenzo Musetti jest dostępny TUTAJ. Więcej informacji na temat US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Nuno Borges - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Casper Ruud AFP

Iga Świątek i Caty McNally ADRIAN DENNIS AFP