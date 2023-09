Tyrada eksperta w stronę sztabu Igi Świątek

- Iga zawsze lubiła interakcje ze swoim obozem, a teraz zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Nie wiem, co się wydarzyło z tym całym sztabem. Siedzieli i nikt nie był w stanie zareagować. Fajnie się dopinguje, kiedy zawodniczka gra i wyniki są super, łatwo się wstaje, pięści do góry. Tutaj nie było żadnej reakcji - rozpoczął swoją wypowiedź komentator Eurosportu na kanale Meczyki.pl, a to był delikatny początek krytyki sztabu .

- Iga wiedziała, że spada w tę przepaść i tam nie ma żadnej pomocy. Wiktorowski siedział jak mumia i nie wydobył z siebie żadnej uwagi. (...) Jak Iga krzyczy na korcie "co mam robić?!", to nie jest to uwaga do czwartego rzędu na stadionie, tylko uwaga rzucona do ludzi, którzy tam siedzą, są w pracy i biorą pieniądze. Oni wyglądali tak, jakby byli w kinie. Dwie osoby z tego grona miały tak przerażony wzrok, jakby to był koniec świata i nie wiedziały, co z tym zrobić. Tak nie może być! - powiedział niezwykle zirytowany Sidor, oceniając postawę Tomasza Wiktorowskiego i jego współpracowników.