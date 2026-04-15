Tymczasowy trener w sztabie Świątek. To był angaż życia. Gratulacje popłynęły z całego świata

Iga Świątek gra zawodowo w tenisa od dekady. Zaczęła w wieku 15 lat. Od tamtej pory prowadzona była przez trzech trenerów. Z każdym z nich wygrała przynajmniej jeden turniej wielkoszlemowy. Ale lepiej radzili sobie ci, którzy w początkowym zamyśle zostali przez nią zatrudnieni tymczasowo - o czym obszernie poniżej.

Całe trio przyćmić ma teraz Francisco Roig. Hiszpański szkoleniowiec przez 17 lat pracował w sztabie Rafaela Nadala. Jak długo przyjdzie mu czekać na pierwszy wygrany turniej z najlepszą polską tenisistką? Pierwsza szansa już teraz, w Stuttgarcie.

Świątek wygrywa seniorski turniej już w debiucie. To był pierwszy krok na tenisowy olimp. Spędziła na nim 123 tygodnie

Nazwiska dotychczasowych trenerów Świątek fanom tenisa są doskonale znane. Zaczynał Piotr Sierzputowski, schedę po nim przejął Tomasz Wiktorowski, a najnowszy jak na razie rozdział tej historii napisał Wim Fissette. Tylko ten ostatni wchodził do sztabu jako filar długofalowego projektu.

Sierzputowski otrzymał ofertę dołączenia do sztabu Igi u schyłku wiosny 2016 roku. Miał wtedy zaledwie 23 lata, osiem lat więcej niż jego nowa podopieczna. Miał zostać tylko "na chwilę". Ktoś po prostu musiał zastąpić Michała Kaznowskiego, który udał się na zwolnienie lekarskie.

Z tej chwili zrobiło się jednak 5,5 roku. A efekt współpracy z Sierzputowskim okazał się spektakularny. Już w seniorskim debiucie Świątek w znakomitym stylu wygrała turniej ITF w Sztokholmie.

W tym samym roku jesienią po raz pierwszy pojawiła się w rankingu WTA (903. lokata). Kiedy rozstawała się z młodym szkoleniowcem, jej nazwisko figurowało już w pierwszej dziesiątce. A na koncie miała triumf w juniorskim Wimbledonie i French Open, a przede wszystkim - wygraną w dorosłym Roland Garros. Ten ostatni sukces zaowocował dla jej ówczesnego mentora tytułem Trenera Roku WTA 2020.

Sierzputowski na pierwszy tytuł z Igą w seniorskiej imprezie czekał pięć miesięcy. Jego następca Wiktorowski - niespełna trzy miesiące (WTA Doha). Opiekę nad najlepszą polską tenisistką objął w grudniu 2021 roku. Obie strony podkreślały, że... tylko na okres próbny.

Ale znów zrobił się z tego piękny rozdział, który trwał do października 2024. To w tym okresie Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała na 1. miejsce rankingu WTA (4 kwietnia 2022 ), wygrała cztery kolejne turnieje wielkoszlemowe (Roland Garros 2022, 2023, 2024 oraz US Open 2022) i zanotowała serię 37 wygranych meczów z rzędu.

Polka spędziła na szczycie notowania w sumie 123 tygodnie. Miano pierwszej rakiety świata straciła... cztery dni po zatrudnieniu Wima Fissette'a. I do dzisiaj na pozycję liderki nie wróciła. Belg pozostaje jedynym jej trenerem, z którym kończyła współpracę z niższą pozycję rankingową niż w momencie podpisania kontraktu.

Fissette na pierwszy triumf z Igą czekał najdłużej, bo aż dziewięć miesięcy. Ale było warto, bo premierowy sukces świętowano w Londynie. Właśnie tam w ubiegłym roku Raszynianka dokonała czegoś, co wydawało się nieosiągalne. Wygrała Wimbledon, przełamując wieloletnie fatum na kortach trawiastych.

Misja belgijskiego trenera zakończyła się 23 marca 2026 roku. Tydzień po jego zwolnieniu Iga spadła w rankingu WTA z trzeciego na czwarte miejsce. Teraz wszystko w rękach rutynowanego Roiga.

Nowy rozdział Świątek otwiera w turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Jej pierwszą rywalką będzie 38-letnia Niemka Laura Siegemund. Początek spotkania w środę nie przed godz. 18:30. Relację live z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News

Iga Świątek i Piotr Sierzputowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tomasz Wiktorowski ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Wim Fissette, były trener Igi Świątek Artur Widak/Nur Photo AFP

Arthur Rinderknech - Joao Fonseca. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport