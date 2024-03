Tylko one znalazły sposób na Świątek. Lista jest krótka

Iga Świątek patrzy w przyszłość

"Są takie turnieje (przegrane - PAP), które zostają na długo w pamięci, tak jak chociażby Australian Open. Czasami jest tak, że po prostu widzę kolejny cel na horyzoncie i już nie przywiązuję wagi do tego, co się wydarzyło. Ciężko mi ocenić, jak będzie teraz" - przyznała Świątek po porażce z Aleksandrową przed kamerą Canal+.

Bardzo podobne do Świątek wyniki w tym roku ma Rybakina, która też wygrała dwa turnieje. Kiedy Polka napędzała drużynę narodową w United Cup, urodzona w Moskwie 24-latka triumfowała w Brisbane. Natomiast z Australian Open odpadła jeszcze szybciej, bo już w 2. rundzie. W lutym była najlepsza w Abu Zabi, a w Miami dotarła do finału. Zrezygnowała za to ze startu w Indian Wells. Jej bilans to 22-5.