Tylko jedna zawodniczka jest lepsza od Igi Świątek. Nieprawdopodobne

Iga Świątek znowu zagra z Lindą Noskovą

"Z jednej strony wiem, że to nowy turniej, nowa historia, inne warunki, więc ten mecz nie potoczy się tak samo jak poprzednie. Z drugiej strony, korzystam z tamtych spotkań, aby ułożyć dobrą taktykę i wiedzieć, co zadziałało, a co nie. Trzeba to zbalansować, bo gram z żywym człowiekiem i nie można skopiować tego co robi się wcześniej na korcie" - podkreśliła Polka