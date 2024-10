Tyle Świątek może dostać za WTA Finals, po prostu kosmos. Jest jeden haczyk

Iga Świątek po swoim występie na US Open na dłuższy czas "zniknęła z radarów" - tenisistka rezygnowała z kolejnych turniejów, co najpierw tłumaczono formą fizyczną, potem sprawami osobistymi, a następnie koniecznością uporządkowania spraw dotyczących współpracy z trenerem. Zawodniczka bowiem rozstała się z dotychczasowym szkoleniowcem Tomaszem Wiktorowskim i w zamian za to trafiła pod opiekę Wima Fissette'a.

Reklama