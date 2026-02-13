Nie do wiary, ile Świątek "dorzuca" do puszki Owsiaka i WOŚP. Fortuna

Iga Świątek nie wahała się ani chwili i przystąpiła do udziału w 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dwa tygodnie przed kulminacyjnym punktem charytatywnej akcji wiceliderka rankingu WTA ogłosiła, co przekazuje na tegoroczną aukcję. Tym razem darczyńcy mogli wylicytować rakietę i ręcznik z Wimbledonu 2025. Czyli tego, w którym Polka zatriumfowała po raz pierwszy w historii. Licytacja właśnie dobiegła końca. Wiadomo, ile pieniędzy ostatecznie udało się zebrać dzięki hojności i dobremu sercu tenisistki. Robi wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z całościową sumą, którą przekazano na rzecz WOŚP dzięki Idze.

Zakończyła się licytacja Świątek na rzecz WOŚP. Tyle zebrano

"Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju" - wyjaśniono w opisie aukcji przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP przez Igę Świątek.

To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel

Licytacja rozpoczęła się 12 stycznia i trwała do 13 lutego do godziny 10.36. Na chwilę przed końcem najwyższa zaoferowana kwota wynosiła 136 500 złotych, lecz minutę przed finiszem jeden z licytujących podbił stawkę do 137 950 zł i z taką sumą, po niebywałym zwrocie akcji na ostatniej prostej, zakończono aukcję.

To oznacza, że do tej pory Iga Świątek - przekazując cenne przedmioty na rzecz WOŚP - "wrzuciła" do puszki Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łącznie prawie 900 tysięcy złotych.

Na tę astronomiczną kwotę składają się: 131 tysiące 300 złotych za rakietę i piłkę z French Open 2020 (2021), 189 100 zł za rakietę z turnieju w Rzymie oraz wspólny trening z Igą (2022), 300 300 zł za rakietę wielkoszlemowych zawodów Roland Garros i US Open oraz zaproszenie na mecz Świątek w pierwszej rundzie we French Open w Paryżu w 2023 roku i spotkanie w kuluarach (2023), 68 300 zł za czerwoną elegancką suknię z sesji do WTA Finals w Cancun (2024), 72 tys. zł za rakietę z sezonu 2024 i unikalny zestaw klocków (2025) i wspomniane już 137 950 zł za ręcznik i rakietę z zeszłorocznego Wimbledonu (2026).

"Wydarzenia": Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 34 Polsat News Polsat News

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Iga Świątek Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Jerzy Owsiak, inicjator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jakub Walasek Reporter