Nie do wiary, ile Świątek "dorzuca" do puszki Owsiaka i WOŚP. Fortuna
Zakończyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez Igę Świątek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na minutę przed finiszem doszło do zwrotu akcji i podbicia kwoty. Dzięki ofiarności tenisistki udało się zgromadzić 137 950 złotych. To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że od 2021 roku wiceliderka rankingu WTA "dorzuciła" do puszki Jerzego Owsiaka prawdziwą fortunę.
Iga Świątek nie wahała się ani chwili i przystąpiła do udziału w 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dwa tygodnie przed kulminacyjnym punktem charytatywnej akcji wiceliderka rankingu WTA ogłosiła, co przekazuje na tegoroczną aukcję. Tym razem darczyńcy mogli wylicytować rakietę i ręcznik z Wimbledonu 2025. Czyli tego, w którym Polka zatriumfowała po raz pierwszy w historii. Licytacja właśnie dobiegła końca. Wiadomo, ile pieniędzy ostatecznie udało się zebrać dzięki hojności i dobremu sercu tenisistki. Robi wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z całościową sumą, którą przekazano na rzecz WOŚP dzięki Idze.
Zakończyła się licytacja Świątek na rzecz WOŚP. Tyle zebrano
"Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju" - wyjaśniono w opisie aukcji przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP przez Igę Świątek.
To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel
Licytacja rozpoczęła się 12 stycznia i trwała do 13 lutego do godziny 10.36. Na chwilę przed końcem najwyższa zaoferowana kwota wynosiła 136 500 złotych, lecz minutę przed finiszem jeden z licytujących podbił stawkę do 137 950 zł i z taką sumą, po niebywałym zwrocie akcji na ostatniej prostej, zakończono aukcję.
To oznacza, że do tej pory Iga Świątek - przekazując cenne przedmioty na rzecz WOŚP - "wrzuciła" do puszki Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łącznie prawie 900 tysięcy złotych.
Na tę astronomiczną kwotę składają się: 131 tysiące 300 złotych za rakietę i piłkę z French Open 2020 (2021), 189 100 zł za rakietę z turnieju w Rzymie oraz wspólny trening z Igą (2022), 300 300 zł za rakietę wielkoszlemowych zawodów Roland Garros i US Open oraz zaproszenie na mecz Świątek w pierwszej rundzie we French Open w Paryżu w 2023 roku i spotkanie w kuluarach (2023), 68 300 zł za czerwoną elegancką suknię z sesji do WTA Finals w Cancun (2024), 72 tys. zł za rakietę z sezonu 2024 i unikalny zestaw klocków (2025) i wspomniane już 137 950 zł za ręcznik i rakietę z zeszłorocznego Wimbledonu (2026).