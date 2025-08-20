Wyśmienity czas notuje ostatnio Iga Świątek. Niedawna zwyciężczyni Wimbledonu bez straty chociażby seta sięgnęła po końcowy triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a zaledwie kilka godzin po tym przystąpiła do rywalizacji w zmaganiach mikstów w US Open.

Tym samym polsko-norweska para awansowała do półfinału zmagań. Sukces ten okazał się już bardzo opłacalny dla duetu, gdyż już zarobiła sporą kwotę. Ta może jeszcze pokaźnie wzrosnąć i to aż pięciokrotnie w przypadku wygranej w turnieju.

Tyle zarobiła Świątek, wszystko do podziału z Ruudem

Do tej pory Świątek i Ruud mogą pochwalić się już zarobkami w wysokości 200 tysięcy dolarów na spółkę. Oznacza to, że sama 24-latka dorobiła się już 100 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 364 tys. W przypadku, gdy para pokona w półfinale duet Pegula-Draper ich dorobek wzrośnie do 400 tys. dolarów.

Jeśli uda im się potencjalnie wygrać finał przygarną okrągły milion na pół. W najlepszym wypadku Polka będzie mogła liczyć na 500 tys. dolarów, czyli około 1,8 miliona złotych.

To będzie jednak niezwykle trudne, ponieważ poza spotkaniem z Pegulą i Draperem w ewentualnym finale będzie czekać ich rywalizacja z wygranym spotkania Collins-Harrison - Errani-Vavassori.

Spotkanie Igi Świątek i Caspera Ruuda z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem rozpocznie się około godziny 1:00 w nocy czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Ewentualny finał z udziałem Polki odbędzie się jeszcze tej samej nocy.

Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025 SELCUK ACAR AFP