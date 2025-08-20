Tyle na US Open zarobiła już Świątek, kwota robi wrażenie. Na tym nie koniec
Bardzo dobrze na kortach US Open radzi sobie Iga Świątek. Ta jeszcze przed startem zmagań indywidualnych zameldowała się w półfinale turnieju... mikstów. W parze z Casperem Ruudem pewnie pokonała duety Keys-Tiafoe i McNally-Musetti. Sukces ten pozwolił im już sporo zarobić. Na tym jednak nie koniec, bowiem w przypadku awansu do finału i triumfu w nim para polsko-norweska mocno się wzbogaci.
Wyśmienity czas notuje ostatnio Iga Świątek. Niedawna zwyciężczyni Wimbledonu bez straty chociażby seta sięgnęła po końcowy triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a zaledwie kilka godzin po tym przystąpiła do rywalizacji w zmaganiach mikstów w US Open.
W parze z Casperem Ruudem pewnie pokonała w 1/8 finału duet Madison Keys - Frances Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie w ćwierćfinale zmagań takim samym wynikiem wyeliminowała parę Caty McNally - Lorenzo Musetti.
Tym samym polsko-norweska para awansowała do półfinału zmagań. Sukces ten okazał się już bardzo opłacalny dla duetu, gdyż już zarobiła sporą kwotę. Ta może jeszcze pokaźnie wzrosnąć i to aż pięciokrotnie w przypadku wygranej w turnieju.
Tyle zarobiła Świątek, wszystko do podziału z Ruudem
Do tej pory Świątek i Ruud mogą pochwalić się już zarobkami w wysokości 200 tysięcy dolarów na spółkę. Oznacza to, że sama 24-latka dorobiła się już 100 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 364 tys. W przypadku, gdy para pokona w półfinale duet Pegula-Draper ich dorobek wzrośnie do 400 tys. dolarów.
Jeśli uda im się potencjalnie wygrać finał przygarną okrągły milion na pół. W najlepszym wypadku Polka będzie mogła liczyć na 500 tys. dolarów, czyli około 1,8 miliona złotych.
To będzie jednak niezwykle trudne, ponieważ poza spotkaniem z Pegulą i Draperem w ewentualnym finale będzie czekać ich rywalizacja z wygranym spotkania Collins-Harrison - Errani-Vavassori.
Spotkanie Igi Świątek i Caspera Ruuda z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem rozpocznie się około godziny 1:00 w nocy czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Ewentualny finał z udziałem Polki odbędzie się jeszcze tej samej nocy.