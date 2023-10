Iga Świątek goni Serenę Williams. Już prawie 100 milionów euro

Nawet jeśli mówi się wiele o tym, aby zrównoważyć płace tenisistów i tenisistek, to historyczne rankingi pokazują, że wygrywając największe turnieje, naprawdę można żyć bardzo godnie. Wystarczy powiedzieć, że najwięcej w historii tenisa zarobiła Amerykanka Serena Williams. Jej zarobek z tytułu samej gry w tenisa wyniósł dokładnie 94 816 730 dolary (399 270 974 zł po obecnym kursie) . Nad swoją siostrą Venus, która zajmuje drugie miejsce, ma ponad 50 milionów dolarów przewagi .

To są kwoty, od których naprawdę może zakręcić się w głowie. Iga Świątek goni tę czołówkę i nic nie wskazuje na to, aby miała zaprzestać tej pogoni. Polka za wygranie turnieju WTA 1000 w Chinach zarobiła ponad 1,3 miliona dolarów (ponad pięć milionów zł po obecnym kursie) . Cały dochód z tytułu gry w tych zawodach sprawił, że Świątek przekroczyła magiczną granicę 20 milionów dolarów, które podniosła z kortów.

Strata Igi Świątek do Sereny jest rzecz jasna ogromna i trudno oczekiwać, żeby kiedykolwiek Polka zbliżyła się do zarobków Amerykanki. Niemniej jednak zarobione 21 514 763 dolary (90 598 150 zł po obecnym kursie) i tak robi olbrzymie wrażenie. Przed Igą są tak naprawdę same wielkie legendy tego sportu. Znalazło się także miejsce dla Agnieszki Radwańskiej, która z zarobkami na poziomie 27 683 807 dolarów (116 575 846 zł po obecnym kursie) plasuje się na dziewiątej lokacie, a trzeba pamiętać, że Radwańska nie wygrała nigdy Wielkiego Szlema.