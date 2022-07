Po niespodziewanej porażce w Wimbledonie Iga Świątek wróciła do rywalizacji. 21-latka w pierwszej rundzie WTA w Warszawie pokonała rodaczkę Magdalenę Fręch 6-1, 6-2. To starcie oglądali na żywo znani polscy celebryci, w tym m.in. dziennikarka i osobowość telewizyjna Grażyna Torbicka.

Nic dziwnego, raszynianka jest w końcu typowana jako faworytka organizowanej w stolicy naszego kraju imprezy. Iga Świątek jest jedyną zawodniczką z czołowej trzydziestki światowego rankingu, która bierze udział w rywalizacji na warszawskich kortach.

Ojciec Igi Świątek jest pełen obaw o córkę. Wyraził to wprost

Wideo

