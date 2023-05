Tyle Iga Świątek może zarobić w Roland Garros. Oszałamiająca kwota

Ile Iga Świątek może zarobić w Roland Garros? Kwota robi wrażenie

Pula nagród tegorocznej edycji French Open wynosi 49,6 miliona euro. To ponad 12 proc. więcej niż w poprzednim roku. Iga Świątek za zwycięstwo w Paryżu może zarobić aż 2,3 mln euro, czyli ponad 10,3 mln złotych . Łącznie to 100 tys. euro więcej niż w poprzedniej edycji, w której Polka zwyciężyła, pokonując w finale Amerykankę Cori Gauff (6-1, 6-3).

Nagrody finansowe dla zwycięzców w Roland Garros. Stawki w 2023 roku

Jeszcze nigdy w historii pula nagród w Roland Garros nie była tak wysoka. Już sam awans do pierwszej rundy turnieju został wyceniony na 69 tys. euro. Z kolei wywalczenie przepustki do ćwierćfinału premiowane jest kwotą aż 400 tys. euro. Awans do półfinału to nagroda w wysokości 630 tys. euro. Z kolei dla finalistek i finalistów imprezy organizatorzy przewidują kwotę 1,15 mln euro.