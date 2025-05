Tuż przed godz. 23:00 WTA poinformowało ws. Świątek. Jest oficjalne potwierdzenie

W swojej aktualizacji rankingu, tuż przed godz. 23 jeszcze w niedzielę, WTA poinformowało, że Iga Świątek przystąpi do French Open jako piąta zawodniczka świata . A to oznacza, że teoretycznie już w ćwierćfinale może trafić na którąś z zawodniczek z TOP 4, nawet na Arynę Sabalenkę .

Ostatni ranking WTA przed losowaniem French Open. Spory spadek Igi Świątek. Aryna Sabalenka nadal liderką

Za trzy tygodnie minie dokładnie rok od momentu, gdy Iga Świątek po raz ostatni cieszyła się z turniejowego zwycięstwa. Wtedy, po swoim triumfie w Paryżu, miała 11695 punktów i olbrzymią przewagę nad Coco Gauff (7988 pkt) i Aryną Sabalenką (7788 pkt). Minęło niemal 12 miesięcy i sytuacja całkowicie się odwróciła - teraz to Sabalenka ma ogromną przewagę nad grupą kilku zawodniczek, które mieszczą się w granicy tysiąca punktów.

W tym gronie jest też Iga Świątek, ale - i tu trzeba użyć słowa "niestety" - znajduje się dopiero na piątej pozycji . To najniższe notowanie Polki od 20 lutego 2022 roku. Wtedy zaczęła się fenomenalna seria raszynianki, która szybko zaprowadziła ją na szczyt.

Do turnieju w Rzymie Polka przystępowała jako druga zawodniczka świata, ale było jasne, że tę pozycję jest w stanie utrzymać tylko w szczególnym przypadku. Po pierwsze, musiała obronić tytuł w Rzymie, to dawało jej pewność wyprzedzenia Jessiki Peguli, bo Amerykankę miała w swojej połówce drabinki. A z drugiej strony, do finału nie mogła wtedy dojść Coco Gauff.