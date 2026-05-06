Tuż przed godz. 22 wyjaśniło się ws. Świątek. Powtórzyła się sytuacja z Madrytu

Dla światowej elity turniej WTA 1000 w Rzymie jest ostatnim sprawdzianem formy przed drugim w tym roku Wielkim Szlemem - zmaganiami na Stade Roland-Garros. Wcześniej odbędzie się jeszcze turniej rangi 500 w Strasburgu, ale po wycofaniu się z niego Marty Kostiuk nie ma już na liście zgłoszeń żadnej zawodniczki, mogącej coś później namieszać w Paryżu.

Nic więc dziwnego, że dla Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, Coco Gauff, Igi Świątek czy Mirry Andriejewej to niezwykle istotna impreza. Szczególnie dla Białorusinki, bo to jedna z nielicznych lokalizacji, gdzie nie triumfowała. Ale i dla Polki, szukającej wciąż minimum pierwszego półfinału w sezonie. A najlepiej zwycięstwa - pierwszego od września zeszłego roku. Zwłaszcza że na Foro Italico spisywała się zwykle doskonale, trzykrotnie okazywała się tu najlepsza.

Iga została rozstawiona z "4", rywalizację rozpocznie w piątek od drugiej rundy. Dziś miała poznać swoją rywalkę - albo Darię Kasatkinę, albo Caty McNally. Tyle że stanęło to pod znakiem zapytania, gdy przed godz. 19 gra na wszystkich kortach została przerwana. A na mączkę wjechały specjalne płachty, chroniące nawierzchnię przed deszczem. Istniało realne zagrożenie, że część spotkań zostanie albo dokończona, albo rozegrana w całości w czwartek.

Pogoda jednak okazała swoje lepsze oblicze, Kasatkina i McNally zdołały jednak zagrać na korcie numer 1. Choć było już zimno i wilgotno.

Dwa tygodnie temu w Rzymie Kasatkina też mogła zostać tą pierwszą rywalką Raszynianki, warunkiem było jednak pokonanie Darii Snigur. Była faworytką w starciu z Ukrainką, miała cztery piłki meczowe. I przegrała tamto dramatyczne starcie, 13-15 w tie-breaku trzeciego seta.

Dziś trudno było wskazać faworytkę. McNally świetnie zaprezentowała się w Madrycie, dotarła do 1/8 finału, ograła po drodze Viktorię Mboko. Zatrzymała ją dopiero późniejsza triumfatorka Marta Kostiuk, podobnie zresztą jak wcześniej w Rouen. A we Francji McNally wygrała z nią nawet seta.

Kasatkina z kolei wykorzystała drugi tydzień Mutua Madrid Open na grę w zawodach WTA 125 w La Bisbal d'Emporda w Katalonii, niedaleko Girony. I wygrała tam tytuł, wreszcie wpadła we właściwy rytm meczowy. Można oczywiście utyskiwać, że ledwie dwie rywalki były z TOP 100 rankingu, Emiliana Arango i Tamara Korpatsch, że to zupełnie inny poziom. Niemniej po raz ostatni taką serię miała jesienią 2024 roku, gdy w Ningbo zdobyła tytuł, pokonując w finale Mirrę Andriejewą.

Dziś jednak reprezentująca Australię Rosjanka miała ogromny problem z serwisem. Dość powiedzieć, że w pierwszym secie przegrała wszystkie swoje cztery gemy. A mówimy przecież o zawodniczce, której podanie było w meczach na tym poziomie atutem. McNally też jakość szczególnie nie imponowała, ale była w tej grze bardziej stabilna. Popełniała mniej błędów. Stąd aż 6:2 na jej korzyść po 42 minutach.

W drugiej partii Kasatkina zaczęła więcej grać przez bekhend Amerykanki, tak w pierwszym, jak i w trzecim gemie miała break pointy. Tyle że nie potrafiła ich zamienić na przełamania. McNally zaś okazała się bezwzględna. Gdy tylko pojawiła się taka okazja, skorzystała. I prowadziła już 6:2, 4:1.

Kasatkina jeszcze raz rzuciła się do walki, odrobiła dwa z trzech gemów, nad Foro Italico zaczęło mocno padać. Na mączce to aż tak bardzo nie przeszkadza, wróciły do gry. McNally dorzuciła dwa gemy, wygrała 6:2, 6:3.

Tak jak w Madrycie, Kasatkina nie wykorzystała więc okazji, by zmierzyć się ze Świątek. W piątek rywalką Polki będzie McNally.

Obie świetnie się znają, wspólnie zdobyły w 2018 roku juniorski tytuł Roland Garros w grze podwójnej. Iga mieszkała nawet przez jakiś czas w domu McNally, gdy grała w USA. Na zawodowych kortach mierzyły się dwukrotnie - najpierw w Ostrawie, później w Londynie. W tym ostatnim pojedynku, w lipcu zeszłego roku, Amerykanka była jedyną zawodniczką, która zdołała zabrać Polce seta podczas historycznego dla Igi Wimbledonu.

