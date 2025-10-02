Agnieszka Radwańska zakończyła swoją karierę w listopadzie 2018 roku w wieku zaledwie 29 lat, a trudna decyzja związana z rozbratem z zawodowym sportem wynikała przede wszystkim z powodu powracających problemów z kontuzjami.

Na szczęście dla polskiego tenisa swoistą pałeczkę po "Isi" przejęła niedługo potem Iga Świątek, która zaczęła odnosić jeszcze większe sukcesy na światowych kortach. Obie panie zaś przyczyniły się do tego, że Polska do pewnego stopnia zdominowała rywalizację o pewne prestiżowe nagrody spod egidy WTA.

Polki dominatorkami w plebiscycie WTA. Zaczęło się od Radwańskiej, potem do akcji wkroczyła Świątek

Mowa tu o Fan Favorite Awards - a więc wyróżnieniach, które, jak sama nazwa wskazuje, zostają przyznane w zgodzie z wyborami kibiców, którzy podejmują decyzję w serii specjalnych głosowań.

"Biało-czerwono" zrobiło się przede wszystkim w dwóch kategoriach - pierwsza z nich dotyczy ulubionej zawodniczki singlowej roku i tutaj Radwańska triumfowała... aż sześciokrotnie w latach 2011 - 2016. Determinacja przede wszystkim polskich sympatyków tenisa była tu więc aż nader widoczna.

W 2020 roku, a więc po sezonie, w którym Świątek wywalczyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł na Rolandzie Garrosie, laur wpadł właśnie w ręce raszynianki - tym samym, licząc od 2009 roku kiedy zainaugurowano przyznawanie nagrody, żaden inny kraj nie mógł "doskoczyć" do rezultatu Polski. Druga w tabeli jest... Rumunia, za sprawą trzech triumfów Simony Halep między 2017 a 2019 rokiem.

Radwańska, Świątek i... Linette. Ta trójka zachwycała swoimi akcjami

Polki nie dały szans konkurencji również w kategorii "zagranie roku" - licząc od 2013 roku, kiedy po raz pierwszy włączono ten aspekt pod głosowanie, nasze reprezentantki aż ośmiokrotnie wygrywały.

Znów mowa o okresie dominacji Radwańskiej (2013 - 2017), ale złotymi zgłoskami zapisała się też tu Iga Świątek (2019 - 2022) i... Magda Linette, triumfatorka z roku 2020. W ramach ciekawostki - tak wyglądała akcja, za którą Świątek otrzymała nagrodę w 2022 r. (od 02:30):

To oczywiście nie koniec wyróżnień dla Polek - raszynianka była też doceniania kilka razy w kategorii "mecz roku", m.in. wespół z Aryną Sabalenką, natomiast powyższe przykłady zdają się być najbardziej jaskrawe. Przed Świątek jeszcze - miejmy nadzieję - wiele lat kariery, a kolejne rekordy w ramach Fan Favorite Awards czekają na pobicie.

