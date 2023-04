Turniej WTA w Warszawie. Ogłoszono kolejną wielką zmianę

W drugiej połowie lipca w Warszawie odbędzie się jedyny w Polsce turniej WTA. Najprawdopodobniej wystąpi w nim Iga Świątek. Będzie to jedyna okazja, by zobaczyć na żywo w kraju występy najlepszej zawodniczki na świecie. W ostatnim czasie wokół turnieju zaczyna się dużo dziać. Dojdzie do wielu zmian, w tym nadawcy telewizyjnego.