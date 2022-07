Turniej WTA w Warszawie. Kiedy i o której gra Iga Świątek?

Iga Świątek, czyli obecnie pierwsza zawodniczka globu według rankingu WTA, nie miała ostatnio szczęścia w Wimbledonie - na nielubianej przez nią nawierzchni trawiastej trudno jej było odnieść sukces, w związku z czym odpadła ona w 1/16 finału z Francuzką Alize Cornet.

Nie zmienia to jednak faktu, że 21-latka jest w ogólnym rozrachunku w wybitnej formie - a przed nią kolejne wyzwania, w tym następny wielkoszlemowy turniej, US Open, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Nim jednak Świątek wybierze się do Stanów Zjednoczonych, czekają ją całkiem intensywne po względem gry i treningów tygodnie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inspirują się Igą Świątek. One wystąpią na ME do lat 12 w Gdyni. WIDEO INTERIA.TV

WTA Warszawa. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch w pierwszej rundzie

Tenisistka również i teraz nie próżnuje, bo bierze udział w turnieju WTA 250 w Warszawie, czyli po prostu w Poland Open. Za nią już pierwsza potyczka, w której nie dała specjalnie szans innej znanej "Biało-Czerwone" - Magdalenie Fręch, z którą wygrała w dwóch setach, kolejno 6:1, 6:2.

Świątek zna też już swoją rywalkę w następnej odsłonie warszawskich zmagań - będzie nią Belgijka Gabriela Lee. Jest ona starsza od Polki o pięć lat, natomiast posiada zdecydowanie niższą pozycję w rankingu, będąc obecnie na 146. miejscu. Zwyciężczyni tegorocznego Rolanda Garrosa jest więc wyraźną faworytką, przynajmniej na papierze.

Poland Open 2022 - Warszawa. Kiedy i o której gra Iga Świątek?

Spotkanie Iga Świątek - Gabriela Lee odbędzie się w czwartek 28 lipca - początek tenisowego starcia planowany jest równo na godzinę 14.00. Relację na żywo z tego wydarzenia można śledzić w Interii Sport.

BNP Paribas Poland Open 2022 został zainaugurowany 25 lipca i potrwa do niedzieli 31 lipca. Tego dnia najpierw odbędzie się finał gry podwójnej (godz. 12.00), a następnie finał singla (godz. 15.00).