Iga Świątek straciła jednego seta na drodze do ćwierćfinału WTA 1000 w Dosze. Po pewnym zwycięstwie z Janice Tjen, nieoczekiwanie przyszło wymagające starcie przeciwko Darii Kasatkinie. Nasza reprezentantka potrzebowała sporo czasu, by na dobre zaaklimatyzować się do warunków panujących wczoraj w stolicy Kataru. Gdy Raszynianka uspokoiła emocje i weszła na wyższy poziom, zdominowała już rywalizację przeciwko nowej obywatelce Australii. Ostatecznie 24-latka wygrała to spotkanie 5:7, 6:1, 6:1.

Dzięki temu mogliśmy dzisiaj oglądać Polkę w batalii o najlepszą "4" zmagań. Rywalką turniejowej "1" okazała się Maria Sakkari. Greczynka przez wiele tygodni plasowała się w TOP 10 rankingu, w 2023 roku wygrała nawet imprezę rangi WTA 1000 w Guadalajarze. Aktualnie jest na 52. pozycji i od kilkunastu miesięcy poszukuje swojej optymalnej formy. Zdarzały jej się w tym czasie pojedyncze spotkania na dobrym poziomie, ale brakowało regularności, z której słynęła we wcześniejszych latach.

A przecież to tenisistka, która w sezonie 2021 aż trzykrotnie pokonywała Świątek. Od tamtej pory wygrywała już jedynie Raszynianka. Przed dzisiejszym pojedynkiem Iga prowadziła 4-3 w zestawieniu H2H, dwa zwycięstwa odniosła w Dosze (w 2022 i 2025 roku). W czwartek wiceliderka rankingu miała okazję, by jeszcze bardziej poprawić ten bilans. Mecz sędziował Niemiec - Timo Janzen.

WTA Doha: Iga Świątek kontra Maria Sakkari w ćwierćfinale

Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. Wszystko uległo zmianie w piątym gemie. Wówczas Sakkari mogła mówić o pechu. Miała otwartą pozycję do tego, by zdobyć trzecie "oczko", ale piłka zahaczyła o taśmę i Świątek wykonała skuteczną kontrę. Z 40-15 dla Marii zrobiła się równowaga. Ten moment jakby natchnął Igę. Nasza reprezentantka poszła za ciosem i po świetnej akcji przełamała rywalkę.

W kolejnych minutach Raszynianka zdominowała rywalizację na korcie. Nabrała sporej pewności siebie i szybko budowała przewagę. Greczynka robiła, co mogła, ale ostatecznie nie zdobyła już ani jednego gema do końca partii. W trakcie ósmego rozdania mistrzyni z Guadalajary miała jeszcze break pointa, jednak później Świątek posłała trzy znakomite serwisy, którymi ułatwiła sobie wyjście z opresji. Finalnie Iga triumfowała w premierowej odsłonie 6:2.

Start drugiej części pojedynku przyniósł zmianę dla Sakkari. U naszej reprezentantki znów pojawiło się rozkojarzenie na początku kolejnego seta, tak jak to miało już kilkukrotnie miejsce w tym sezonie. W drugim gemie pojawiły się break pointy dla Marii. Pierwszego Iga zdołała obronić, ale przy następnym piłka zahaczyła o taśmę i pozostała po stronie Polki. Po chwili Świątek zaciekle walczyła o natychmiastowe zniwelowanie straty, doprowadziła nawet do równowagi. Ostatecznie nie zdołała jednak wypracować sobie choćby jednej okazji na powrotne przełamanie. Po nieudanym zagraniu na koniec trzeciego rozdania uderzyła ze złości rakietą o kort.

Po zmianie stron znów zrobiło się niebezpiecznie przy serwisie Raszynianki. Tym razem turniejowa "1" zanotowała jednak powrót ze stanu 15-30 i zobaczyliśmy premierowe "oczko" na liczniku 24-latki. Sakkari starała się pilnować przewagi, jaką wypracowała sobie na początku seta. W siódmym gemie miała nawet piłkę na 5:2. Świątek doprowadziła jednak do równowagi, a później wykonała skuteczną kontrę przy siatce. Ta wymiana napędziła Polkę i po chwili mogła się cieszyć z powrotnego przełamania. Następnie Iga wyrównała na 4:4.

Podczas dziewiątego rozdania pachniało czwartym "oczkiem" z rzędu na korzyść Raszynianki. Polka posiadała dwa break pointy, ale żadnego z nich nie udało się wykorzystać. Greczynka broniła się i ostatecznie wyszła z opresji. Po zmianie stron Świątek serwowała po to, by pozostać w grze o zwycięstwo w secie. Początek gema ułożył się bardzo niefortunnie dla turniejowej "1". Najpierw Sakkari dopisało szczęście, poprzez zagranie od taśmy. Potem 24-latka zanotowała nieudaną wędrówkę do siatki. Następnie pojawił się błąd i tak oto zrobiło się 0-40 z perspektywy Igi. Pierwszego setbola udało się obronić, ale przy drugim znów wkradła się pomyłka. Wynik 6:4 dla Marii oznaczał, że zobaczymy decydującą odsłonę rywalizacji.

Od pierwszych piłek trzeciej partii obie tenisistki próbowały szukać swojej przewagi. W drugim gemie postraszyła Sakkari, wygrywając premierowe dwie akcje. Wtedy do przełamania jednak nie doszło. To stało się faktem kilka minut później, w trakcie czwartego rozdania. Maria wypracowała sobie break pointy i od razu udało się wykorzystać jednego z nich. Po chwili z odpowiedzią ruszyła Świątek. Obejrzeliśmy bliźniaczy gem. Na koniec Iga posłała wygrywający return i wywalczyła powrotne przełamanie.

Niestety, festiwal przełamań ciągle trwał. Po zmianie stron Polka znów wplątała się w problemy przy własnym podaniu. Sakkari znów uzyskała dwugemową przewagę, a później jeszcze ją powiększyła. Podczas siódmego rozdania pojawiły się kolejne dwa break pointy dla Raszynianki. Mimo to Maria utrzymała swoje podanie i było już 5:2. Potem Greczynka objęła prowadzenie 30-15 przy serwisie Polki, była już o dwie piłki od wygrania meczu. Świątek zdołała jednak przerzucić presję zamykania pojedynku na serwis przeciwniczki. Iga wywalczyła sobie break pointa i wtedy zrobiło się gorąco.

Sakkari zagrała dropszota. Nasza reprezentantka dobiegła i odegrała go. Greczynka protestowała, że piłka dwukrotnie odbiła się od kortu, zanim 24-latka posłała ją na drugą stronę. Na początku niemiecki sędzia nie wywołał takiego zdarzenia. Poddenerwowana Sakkari poprosiła o sprawdzenie tej sytuacji na powtórce. Rzeczywiście - dało się zauważyć, że tuż przed uderzeniem o rakietę Świątek, piłka po raz drugi trafiła w kort. Ostatecznie punkt przyznano Marii. Zaczęła się walka na przewagi. Greczynka nie doczekała się meczbola. Iga wykorzystała jeden z break pointów i przedłużyła rywalizację na korcie centralnym.

Po zmianie stron serwowała Polka. Prowadziła już 30-15, ale wtedy nastąpił zwrot akcji. Po błędzie naszej reprezentantki, Sakkari otrzymała premierowego meczbola. Turniejowa "1" obroniła go asem. Ostatecznie Świątek doprowadziła do wyniku 5:5. Kluczowe gemy spotkania powędrowały jednak na konto byłej trzeciej rakiety świata. Podczas dwunastego rozdania pojawiły się następne szanse dla Marii na zamknięcie pojedynku. I gdy wydawało się, że nasza reprezentantka zniweluje także trzeciego meczbola, wkradł się poważny błąd przy stop woleju. Po pomyłce Igi przy siatce, Sakkari aż złapała się za głowę, jakby nie dowierzając, że spotkanie dobiegło końca. Maria pokonała trzykrotną mistrzynię turnieju w Dosze 2:6, 6:4, 7:5 i zagra w półfinale ze zwyciężczynią starcia Karolina Muchova - Anna Kalinska.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Maria Sakkari jest dostępny TUTAJ.

Iga Świątek Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maria Sakkari JULIEN DE ROSA AFP

Karolina Muchova IZHAR KHAN AFP