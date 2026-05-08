Trzysetowy thriller Świątek w Rzymie i taki finał. Polka przeszła do sedna

Pierwszy mecz Igi Świątek na korcie w Rzymie nie był bynajmniej spacerkiem dla Polki. Catty McNally co prawda nie zawiesiła co prawda zbyt wysoko poprzeczki w pierwszym secie, który skończył się wynikiem 6:1 dla Igi po 29. minutach, jednak w drugiej partii nie dawała już tak łatwo za wygraną.

Niewymuszone błędy Amerykanki oraz dobra, przemyślana gra Polki sprawiły, że McNally kwitowała kolejne świetne zagrania Raszynianki uśmiechem, ale ostatecznie to ona wyszła z tej potyczki zwycięsko. Tie-break zakończył się 7:5 dla Amerykanki.

To, na szczęście, nie złamało naszej zawodniczki, która w trzeciej partii wróciła do swojego rytmu i wygrała ostatecznie 6:1, 6:7(5:7), 6:3. Po meczu nie ukrywała, że wiele ją on kosztował.

- To był ciężki mecz... a Catty zagrała naprawdę dobrze. Walczyła naprawdę o każdą piłkę i świetnie się broniła. Musiałam być naprawdę cieprliwa, aby kończyć swoje okazje. Oczywiście, pewne błędy mi się przydarzyły, ale to nie był łatwy mecz i cieszę się byłam bardzo solidna w końcówce, w najważniejszych momentach. Wtedy najłatwiej popełnić błąd - rozpoczęła.

Polka zdaje sobie również sprawę z tego, że potrzebuje jeszcze trochę czasu do tego, aby przywyknąć do warunków panujących w stolicy Włoch. Pamięta ona oczywiście swoje poprzednie spotkania w Rzymie i wie, czego może spodziewać się po nawierzchni.

- Najważniejsze jest wiedzieć, na co możesz sobie pozwolić na tym korcie, a na co nie. Pamiętam wiele ciężkich meczów tutaj - przede wszystkim na początku turnieju. Musisz być cierpliwym i walczyć o każdy punkt, ponieważ kort jest bardzo wolny - szczególnie, kiedy jest nieco chłodniej, niż zazwyczaj. Piłki stają się "cięższe", przez co trudniej jest wykończyć akcję - tłumaczyła.

Teraz nasza najlepsza tenisistka będzie miała czas, aby razem ze swoim sztabem przeanalizować spotkanie z Amerykanką i przygotować się do starcia trzeciej rundy. Świątek zmierzy się w nim z lepszą zawodniczką z pary Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto.

