Mecz z Laurą Siegemund był dla Igi Świątek pierwszym oficjalnym meczem pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga. Nasza reprezentantka wygrała spotkanie 6:2, 6:3 po 90 minutach rywalizacji. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że prawdziwe testy dopiero przed Polką. Premierowy nadszedł dzisiaj, tuż po godz. 17:00 czasu polskiego. Rozstawiona z "3" Raszynianka walczyła bowiem o ćwierćfinał WTA 500 w Stuttgarcie z posiadającą serię sześciu zwycięstw z rzędu Mirrą Andriejewą.

24-latka przegrała ostatnie dwie bezpośrednie batalie z Rosjanką. Dotychczas nigdy nie mierzyły się jednak ze sobą na mączce. Świątek posiadała zatem doskonałą okazję do rewanżu. Tuż przed meczem wzrosła dla Igi stawka pojedynku. W związku z porażką Coco Gauff w potyczce z Karoliną Muchovą, nasza reprezentantka grała o powrót na podium rankingu WTA w poniedziałkowym notowaniu. Zapowiadało się bardzo ciekawe spotkanie. W roli sędziego wystąpił słynny Kader Nouni.

Iga Świątek kontra Mirra Andriejewa w ćwierćfinale

Mecz rozpoczęła Świątek. Polka nie najlepiej weszła w pojedynek, brakowało jej pierwszego podania. Po podwójnym błędzie serwisowym pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla Andriejewej. Potem Iga zanotowała pomyłkę w trakcie wymiany i doszło do przełamania na "dzień dobry". Oznaki lepszej gry po stronie naszej reprezentantki pojawiły się przy stanie 30-0 dla Mirry w drugim gemie. Wówczas pojawił się nawet break point dla Raszynianki, po podwójnym błędzie serwisowym Rosjanki. Niestety turniejowa "3" nie zdołała go wykorzystać i zrobiło się 2:0 dla 18-latki.

W trakcie trzeciego rozdania zobaczyliśmy w końcu dobre podania ze strony mistrzyni Wimbledonu 2025. Kilka minut później był już remis. Andriejewa świetnie wybroniła się przy drugiej piłce na przełamanie, ale po znakomitym returnie Świątek wypracowała sobie jeszcze jedną okazję i wyrównała na 2:2. Po piątym gemie Iga po raz pierwszy wyszła na prowadzenie. Mirra posiadała w sumie dwa break pointy, natomiast Raszynianka po długiej i zaciętej walce skutecznie wyszła z opresji. Po stronie Rosjanki można było też dostrzec wstępne objawy frustracji.

Po krótkiej przerwie nasza reprezentantka miała w sumie cztery piłki na 4:2, jednak żadnej nie udało się wykorzystać. Andriejewa przerwała korzystną serię Polki i po blisko 40 minutach rywalizacji nastał kolejny remis. Decydujące momenty tej części pojedynku należały do turniejowej "3". Najpierw Świątek pewnie dorzuciła czwarte "oczko". Chwilę później wywalczyła przełamanie i przy stanie 5:3 Iga serwowała po zwycięstwo w partii. Nasza reprezentantka dopełniła dzieła po walce na przewagi. Wykorzystała drugiego setbola i zapewniła sobie rezultat 6:3 w premierowej odsłonie.

Pierwsze minuty drugiej fazy spotkania ułożyły się wynikowo podobnie do tego, co widzieliśmy na starcie meczu. Najpierw Andriejewa utrzymała swoje podanie po walce na przewagi, a później przełamała serwis Raszynianki i wyszła na 2:0. 18-latka zaczęła znakomicie returnować. Jedno kończące zagranie z odbioru posłała przy break poincie. Po chwili Iga dobrała się do podania przeciwniczki, ale nie poszła za ciosem. Festiwal przełamań trwał przez kolejne minuty. Przerwała go dopiero Świątek, podczas szóstego gema. Turniejowa "3" wyszła ze stanu 1:3 na 3:3, przez co gra o zwycięstwo w secie została zainaugurowana na nowo.

Po tym, jak Mirra dorzuciła czwarte "oczko", presja wróciła na stronię naszej reprezentantki. Rosjanka dostała szansę na 5:3, gdyż piłka po zagraniu Raszynianki odbiła się od taśmy i wyleciała poza linię końcową. Mimo to 24-latka skutecznie oddaliła zagrożenie i doprowadziła do remisu. W trakcie dziewiątego rozdania wisiały w powietrzu dwa break pointy dla Polki. Raszynianka została jednak skutecznie przelobowana. Od stanu 15-30 Andriejewa zgarnęła w sumie trzy punkty z rzędu. Świątek musiała zatem utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w partii. Niestety, nie udało się dokonać tej sztuki. Przy setbolu Mirra posłała uderzenie kończące z returnu.

Trzecią odsłonę również inaugurowała Rosjanka. Początkowo miała okazję na 1:0, ale potem zaczęła wyrzucać. Doszło do break pointa dla Świątek. Polka wzięła sprawy w swoje ręce i rozegrała skuteczną akcję. W następnych minutach zobaczyliśmy nawet piłkę na podwójne przełamanie dla Igi. Ostatecznie Andriejewa wyszła z opresji - zdobyła premierowe "oczko" i złapała kontakt z naszą reprezentantką. Tamta sytuacja na nowo podpięła 18-latkę do meczu. Chwilę później doprowadziła do remisu po niewielkiej pomyłce Raszynianki. Obie balansowały na krawędzi błędu, w okolicy linii końcowej, ale to turniejowa "3" jako pierwsza wyrzuciła piłkę.

W następnych minutach Świątek zupełnie zgasła. Przegrała kolejne trzy rozdania, przez co Mirra znalazła się o krok od wygranej w całym pojedynku. Dopiero w ósmym gemie Iga przerwała serię pięciu "oczek" z rzędu na koncie zawodniczki rozstawionej z "6". Rosjanka nie wypuściła już z rąk wypracowanej przewagi. Ostatecznie Andriejewa triumfowała 3:6, 6:4, 6:3 i zameldowała się w najlepszej "4" WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie zmierzy się z Jeleną Rybakiną albo Leylah Fernandez. Taki rezultat sprawia, że Raszynianka pozostanie na czwartej pozycji w rankingu i wciąż musi poczekać na swój pierwszy indywidualny półfinał w tym sezonie.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa jest dostępny TUTAJ.

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie potrwa do 19 kwietnia. Najważniejsze informacje na temat niemieckich zmagań można znaleźć w tenisowej zakładce na stronie Interia Sport.

Iga Świątek

Mirra Andriejewa

Jelena Rybakina

